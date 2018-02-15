Выдвинутый правящей Республиканской партией Армении кандидатом на пост четвертого президента Армении Армен Саргсян сегодня продолжил встречи с представителями различных структур.

Как Радио Азатутюн сообщила руководитель офиса Армена Саргсяна Асмик Петросян, сегодня в офисе Армянского общего благотворительного союза (AGBU) Армен Саргсян встретился с представителями армянских организаций диаспоры – Союза армянской помощи, Фонда армянской помощи, Армянской Евангелистской ассоциации Америки, фонда Измирлян, организацией «Орран».

Затем Армен Саргсян встретился с членами Совета национальных меньшинств, в который входят представители более двух десятков национальных меньшинств, проживающих в Армении.

Напомним, получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться с представителями как политических сил, так и широких общественных кругов, в том числе с представителями Нагорного Карабаха и армянской диаспоры.

Выборы четвертого президента Армении состоятся в Национальном собрании 2 марта.