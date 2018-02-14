Американская разведка не исключает, что в 2018 году ситуация в зоне карабахского конфликта может обостриться

Разведывательные службы США не исключают, что в 2018 году ситуация в зоне карабахского конфликта может еще больше обостриться. Об этом говорится в докладе, представленном во вторник вечером в Вашингтоне в ходе слушаний в комитете по вопросам разведки Сената США.

Этот объемный документ под названием «Глобальная оценка угроз» американским законодателям представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

В докладе эксперты Национальной разведки посвятили Нагорному Карабаху лишь один абзац: «Напряжение вокруг спорного региона Нагорный Карабах может перерасти в крупномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, что, в свою очередь, может подтолкнуть Россию оказать поддержку своему региональному союзнику – Армении. Стороны конфликта избегают компромиссов и сталкиваются с растущим внутренним давлением. Непрекращающиеся усилия Азербайджана, направленные на военную модернизацию, и приобретение Арменией российского вооружения – это те факторы, вследствие которых опасность крупномасштабных столкновений в 2018 году сохранится».

В опубликованном вчера докладе разведывательные службы США довольно подробно затрагивают также последние развития в регионе, выступая с рядом прогнозов.

«Турция попытается помешать ближневосточным амбициям курдов. Турецкое вторжение в северную Сирию ставит под угрозу ход продолжающихся региональных операций против «Исламского государства». Кроме того, [шаги Турции] увеличивают риски для развернутых в этом регионе американских сил», - в частности, отмечает глава Национальной разведки Дэн Коутс.

В докладе также говорится о политической ситуации в Грузии и ее отношениях с Россией, не обойдена и тема российско-американских отношений, рассматриваются также внутриполитические процессы в России.