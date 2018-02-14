Серж Саргсян продолжит оставаться диктатором Армении - Левон Зурабян

Светлое лицо Армена Саргсяна ничего не изменит – Серж Саргсян продолжит оставаться диктатором Армении. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил зампредседателя внепарламентской оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян.

Напомним, 22 года назад, во время президентства нынешнего лидера АНК Левона Тер-Петросяна, Армен Саргсян был также приглашен в качестве премьер-министра извне, и, как сказал Тер-Петросян, после президентских выборов 1996 года, во время которых оппозиция обвинила власти в подтасовках, чувствовалась нехватка доверия к властям, а Армен Саргсян - «незнакомый и улыбчивый интеллигент» был положительно принят общественностью.

Левон Зурабян согласился с мнением о том, что тот же метод сейчас использует действующий глава государства Серж Саргсян, приглашая на должность следующего президента с ограниченными полномочиями нынешнего посла Армении в Великобритании Армена Саргсяна. Только властные системы разные, считает он.

«Можно сказать, что применяется тот же метод, но просто это делается в другом контексте – в то время не было порочной политической системы со своими кланами и мафиозными структурами, разделенными монополиями, а сейчас такая система существует. То есть, если люди надеются, что придет человек, который положит конец этой коррумпированной системе, то они абсолютно ошибаются», - сказал Левон Зурабян.