В январе госдолг Армении увеличился на 123,5 млн долларов, достигнув 6,9 млрд долларов

Армения начинает 2018 год с впечатляющего роста государственного долга: только в январе госдолг увеличился на 123,5 млн долларов США, по состоянию на конец месяца составив 6 млрд 898 млн долларов.

О том, что приблизившийся к отметке в 7 млрд долларов госдолг Армении в этом году пересечет эту черту, на днях в беседе с Радио Азатутюн сказал министр финансов Вардан Арамян, отметив, что в этом году они планируют взять новые долги на сумму около 360 млн долларов.

«В абсолютных цифрах наш дефицит составит около 156 млрд драмов - около 360 млн долларов. Это значительное снижение по сравнению с предыдущим годом», - сказал Арамян.

Министр финансов проводит сравнение с 2017 годом. В прошлом году госдолг Армении увеличился на 832,5 млн долларов. Вообще, предыдущие два года выделяются с точки зрения увеличения госдолга – правительству в 2016-ом и 2017 годах удалось накопить дополнительно почти 1,7 млрд долларов долга (1 млрд 696 млн долларов).

Цифры становятся более впечатляющими, если сравнить их с показателями 2008 года. Десять лет назад государственный долг Армении составлял 1,9 млрд долларов или более чем в 3,5 раза меньше. Насколько выросло благосостояние граждан Армении за тот же период, за который долг вырос в несколько раз, показывают данные Всемирного банка: если в 2008 году ВВП на душу населения в Армении составлял 4010 долларов, то в 2016 году он стал меньше - 3614 долларов (данные за 2017 год еще не опубликованы).

Если Армения до сих пор накапливала долг, то отныне должна будет его погашать. С точки зрения погашения госдолга самым трудным будет 2020 год. В этом году должны быть погашены, по сегодняшним расчетам, 736 млн долларов.

Вардан Арамян заверил, что существуют по меньшей мере четыре сценария, к примеру, они могут взять новый долг, закрыть текущий, в результате – выиграть время и отложить погашение всего долга. «Весь долг, если память мне не изменяет, составляет около 736 млн, погашение нашего долга - к 2020 году», - сказал министр.

Экономист Артак Манукян обратил внимание на то обстоятельство, что за прошедшие три года государственный долг Армении увеличивался как минимум на 15% ежегодно, между тем, экономический рост намного скромнее. То есть, долг страны растет гораздо быстрее, чем экономика.

«Что означает рост экономики на 7,7%? Мы имеем ВВП порядка 10,5 млрд долларов, он растет на 7,7%, что составляет всего около 800 млн долларов. Только в течение 2017 года ты уже накопил долговое бремя в размере более 800 млн долларов. Когда заявляется о 7,7%, необходимо также учитывать качественный аспект этого роста».

По оценке Манукяна, о том, что власти неэффективно использовали взятые в долг средства, свидетельствует также то обстоятельство, что правительство пошло на повышение налоговых ставок, чтобы быть в состоянии погасить кредиты.

«Чем все это закончится?... Есть даже европейские страны, где долг вдвое или даже больше превышает ВВП. Но здесь важно, что создающие доходы направления диверсифицированы и приносят стабильный доход. И что самое важное: это подобно дамоклову мечу не висит над работающими гражданами. В нашем случае довольно большие опасения есть также и у сообщества международных доноров, по причине чего предпринимаются различные изменения в налоговом кодексе… они должны попытаться увеличить налоговые поступления», - сказал экономист.