Армен Саргсян: «Не ждите, что вашу жизнь изменит только один человек»

Выдвинутый правящей Республиканской партией Армении кандидат в президенты Армен Саргсян сегодня провел встречи во втором по величине городе страны – Гюмри.

В ходе брифинга с журналистами в Гюмри Армен Саргсян напомнил, что еще должен обсудить предложение о своем выдвижении на предстоящей встрече с действующим президентом Армении Сержем Саргсяном. «Для любого армянина такое предложение является честью. Но, помимо чести, есть еще и ответственность. И, как вы видите, эта ответственность немалая. Вне зависимости от того, насколько ограничены полномочия президента, о чем говорят журналисты, [будущий] президент обладает, конечно, большими полномочиями. Конечно, не административными, а полномочиями руководителя страны. И я отношусь к этой ответственности очень серьезно, поэтому я попросил президента республики дать мне возможность обсудить и подумать».

Говоря о проблемах Ширакской области, Армен Саргсян подчеркнул, что знает о трудностях региона, где в 1988 году произошло разрушительное землетрясение и откуда продолжается отток населения как за границу, так и в Ереван.

«Думаю, нам надо думать о равномерном распределении и богатства страны, и возможности заработка, и всего. Но это, конечно же, не работа одного дня», - заявил Армен Саргсян, подчеркнув, что у жителей Гюмри есть репутация хороших работников, строителей, мастеровых.

«Один человек не может изменить что-то, - подчеркнул Армен Саргсян, продолжив: - Вы ждете, что кто-то придет и все изменит? Мы все должны работать вместе, я вместе с вами, вы вместе со мной. Иначе не получится... Вы, я имею в виду армянский народ, в этой стране совершили революцию. И не ждите, что вашу жизнь должен изменить только один человек. И не важно, как его зовут. Если я буду избран, я все равно приду к вам и скажу: давайте менять [жизнь] вместе».