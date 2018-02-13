Депутаты от оппозиции и правящей партии подрались во время заседания Совета старейшин Еревана

Сегодня на заседании Совета старейшин Еревана произошла драка между представителями правящей Республиканской партии Армении (РПА) и членами оппозиционной фракции «Еркир цирани».

Члены «Еркир цирани» привезли с собой в зал заседаний бутылку канализационной воды из ереванского пригорода Нубарашен и попытались доставить ее мэру Тарону Маркаряну.

Напомним, что накануне жители этого района армянской столицы протестовали возле здания местной тюрьмы, жалуясь на зловоние, которое распространяется от сточных вод из уголовно-исправительного учреждения.

Между членами Совета старейшин от РПА и «Еркир цирани» завязалась потасовка. Республиканцы вытолкнули представителей оппозиции из зала заседаний.

Корреспондент Радио Азатутюн также зафиксировал, как член Совета старейшин от РПА дважды дал пощечину депутату от «Еркир цирани» Марине Хачатрян.

Также насилие было применено в отношении журналистов. Сотрудники отдела по связям с общественностью мэрии Еревана и помощники мэра также препятствовали работе журналистов.