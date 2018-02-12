Архиепископ Арам Атешян: «Кто сказал, что я неприемлем?»

Архиепископ Арам Атешян, вновь занявший пост наместника Константинопольского армянского патриарха, не отрицает, что турецкие власти часто вмешивались в процесс выборов патриарха.

В интервью Радио Азатутюн высокопоставленный священнослужитель отметил, что патриархат создало государство и в вопросе избрания патриарха голос государства всегда был решающим.

«В течение 550 лет патриархи отстранялись и назначались по приказу государства. В этой стране это так», - сказал Атешян.

5 февраля в письме, направленном из администрации Стамбула, турецкие власти сообщили, что патриарх Месроп Мутафян еще жив, его проблемы со здоровьем не считаются причиной для признания поста патриарха вакантным, следовательно, процесс признания Мутафяна недееспособным и выборов Гарегина Бекчяна наместником считается недействительным.

Напомним, в результате выборов, состоявшихся в марте прошлого года, большинством голосов наместником патриарха был избран Гарегин Бекчян, после чего, однако, процесс выборов Константинопольского армянского патриарха зашел в тупик.

По утверждению Атешяна, последнее решение властей справедливо и вовсе не противоречит церковному уставу. В противовес звучащим в армянской общине Стамбула мнениям о том, что еще в 2010 году следовало сразу же избрать наместника или патриарха, а не выдумывать должность местоблюстителя, Атешян отметил, что хотя в Конституции страны подобной должности нет, но после состоявшихся в 1960 году выборов патриарха Константинополя Шнорка сформировалась такая традиция. Касаясь мнения о том, что, подав в отставку, Атешян открыл бы путь для избрания нового патриарха, архиепископ заявил, что не собирается уходить и остается местоблюстителем вплоть до дня выборов нового патриарха.

«Кто сказал, что я неприемлем?» - спросил Атешян.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли ему сохранить свою должность благодаря личным близким отношениям с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Атешян заявил, что это клевета, поскольку в этом вопросе для государства личность не важна.

Комментируя недавно распространенное Константинопольским патриархатом ААЦ заявление, в котором выражалась поддержка предпринятой турецкими вооруженными силами военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн, архиепископ Атешян подчеркнул, что он не имеет к этому никакого отношения, это было решение архиепископа Бекчяна и Религиозного совета.

«Если бы я сделал это заявление, и в Армении, и здесь нападки на меня усилились бы, но я этого не делал», - сказал он.