Серж Саргсян: «Захват Еревана или Зангезура - это бред»

Президент Армении Серж Саргсян не согласен с звучащей точкой зрения о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес президентские выборы в стране с октября на апрель, поскольку хочет ускорить урегулирование карабахского конфликта.

Сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым Саргсян подчеркнул, что не считает, что Баку хочет урегулировать карабахский конфликт. В то же время, официальный Ереван не комментирует решение Алиева о проведении досрочных президентских выборов.

«Об истинных причинах более раннего проведения президентских выборов в Азербайджане, думаю, знают руководитель этой страны и еще несколько человек, и не нам это комментировать. Но я не думаю, что та точка зрения, на которую вы намекнули, реальна, потому что я не верю, что в Азербайджане вдруг появилось неутолимое желание решить карабахскую проблему. За прошедшие годы у Азербайджана было множество возможностей решить проблему мирным путем, но, к сожалению, их действия привели к тому, что мы сейчас можем говорить об упущенных возможностях», - заявил Серж Саргсян, отвечая на вопрос представителя Общественной телекомпании Армении.

Он косвенно затронул также выступление Ильхама Алиева, состоявшееся на днях на съезде правящей партии Азербайджана, в котором тот отметил, что их стратегическая цель - «возвращение исторических территорий Азербайджана – Зангезура и Еревана».

«Вне зависимости от того, пройдут ли в Азербайджане президентские или парламентские выборы, будут ли они внеочередными или очередными, проблема Нагорного Карабаха может быть решена лишь в одном случае: если Азербайджан откажется от своих максималистских, нереалистичных ожиданий в плане результатов переговоров. Пока они от них не откажутся, а будут продолжать бредить о захвате Еревана или Зангезура, мы не можем лелеять надежд на то, что проблема может быть решена», - заявил президент Армении.

В присутствии своего болгарского коллеги Серж Саркисян также заявил, что Армения готова интенсифицировать переговоры в рамках предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, снизить напряженность и достичь решения проблемы. «Но, к сожалению, наши слова пока остаются лишь пожеланиями», - добавил он.

Журналист Общественной телекомпании Армении и президенту Болгарии также задал вопрос, касающийся карабахской проблемы, подчеркнув, что в азербайджанских СМИ часто искажают подходы Болгарии к этой проблеме. На этот вопрос сначала ответил Серж Саргсян, заявив, что выразил благодарность своему коллеге за сбалансированную позицию Болгарии, поскольку во всех структурах эта страна всегда поддерживала позицию Евросоюза и была сторонницей мирного урегулирования проблемы.

«Я понимаю, почему у вас возник такой вопрос, и считаю, что причина в том, что осенью прошлого года, когда господин президент находился в Азербайджане, президент Азербайджана якобы выразил благодарность за позицию Болгарии. Но я осознаю, что это провокация. В реальности это провокация, а мы не поддаемся на провокации. Мы доверяем нашим друзьям и знаем их истинную позицию», - сказал Серж Саргсян.

Президент Армении также напомнил президенту Болгарии, являющейся членом ЕС, о документе, подписанном между Арменией и ЕС в конце прошлого года, в котором упоминаются три принципа урегулирования карабахского конфликта: неприменение силы, территориальная целостность и самоопределение народов. «Государства-члены ЕС ратифицируют это соглашение, а это означает, что в государствах-членах ЕС этот документ получит силу закона со всеми вытекающими из этого последствиями», - сказал президент Армении.

Президент Болгарии Румен Радев никак не отреагировал на напоминания Сержа Саргсяна, лишь подчеркнул, что они поддерживают мирный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Болгария всегда придерживалась четкой позиции по нагорно-карабахскому конфликту: этот конфликт может быть разрешен только мирным путем при посредничестве Минской группы ОБСЕ, то есть при содействии России, Франции и США, а также ЕС и, что очень важно, посредством активного диалога между президентами двух стран - Армении и Азербайджана. Диалога, который, по нашему мнению, должен меньше основываться на эмоциях и больше на разуме. Болгария, как председатель Совета ЕС, поддержит реализацию этой позиции», - заявил Румен Радев.

Президенты Армении и Болгарии сегодня в резиденции президента Армении сначала провели беседу в формате тет-а-тет, а затем переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Были подписаны соглашения о сотрудничестве в ряде сфер.

И Серж Саргсян, и Румен Радев отметили важность увеличения объема торгового оборота, который в 2017 году составил более 326 млн долларов.

Серж Саргсян выразил надежду, что Болгария, к которой перешло председательство в Совете ЕС, зафиксирует прогресс в вопросе начала диалога вокруг либерализации визового режима с Арменией.