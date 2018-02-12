В Ереване прошли армяно-болгарские переговоры, подписаны документы

В рамках государственного визита президента Болгарии в резиденции Президента в Ереване сегодня после отдельной беседы президентов Сержа Саргсяна и Румена Радева состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран, после чего прошла церемония подписания документов, направленных на расширение и углубление двустороннего сотрудничества между Республикой Армения и Республикой Болгария в ряде отраслей.

Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Согласно сообщению, в частности, подписаны: соглашение между правительством Республики Армения и правительством Республики Болгария «О взаимной защите секретной информации»; соглашение между Республикой Армения и Республикой Болгария «О регулировании трудовой миграции»; соглашение между правительством Республики Армения и правительством Республики Болгария «О сотрудничестве в сфере информационных технологий и связи»; план действий между министерством культуры Республики Армения и министерством культуры Республики Болгария «О сотрудничестве в сфере культуры на 2018-2020гг.».

Президенты Серж Саргсян и Румен Радев подвели итоги переговоров в заявлениях перед представителями средств массовой информации. Президенты Армении и Болгарии ответили на интересовавшие журналистов вопросы.

В своем заявлении президент Серж Саргсян, в частности, констатировал, что его беседа с президентом Радевым прошла в тёплой атмосфере. «Мы провели содержательное обсуждение повестки двустороннего сотрудничества, коснулись ряда международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Мы подтвердили обоюдную приверженность укреплению отношений и договорились приложить дополнительные усилия, чтобы придать новую динамику двусторонним армяно-болгарским и многосторонним отношениям», - отметил он.

По его словам, свидетельством этой приверженности являются подписанные сегодня между Республикой Армения и Республикой Болгария документы, «которые дополнят богатое договорно-правовое поле между нашими странами, включающее более 50 соглашений».

«Несомненно, я поздравил своего уважаемого коллегу с принятием Болгарией предательства в Совете Европейского союза, пожелав плодотворной работы. Европейский союз - один из важнейших партнёров Армении, следовательно, это ещё одно направление, в котором есть большие перспективы углубления армяно-болгарское взаимодействия. Я выразил надежду, что председательство Болгарии в Совете ЕС, наряду с другими вопросами, зафиксирует прогресс также в вопросе начала диалога о либерализации визового режима с Арменией.

Мы высоко оценили тесное сотрудничество, сформированное между нашими странами на международных площадках, что заметно проявляется, в частности, во взаимной поддержке в структурах ООН. Мы заинтересованы продолжать в том же духе наше многостороннее сотрудничество.

Конечно, мы обсудили вопросы экономической сферы: с удовлетворением констатировали, что в последние годы показатели двустороннего товарооборота зафиксировали ощутимый рост. Одновременно, потенциал намного больше, и мы должны работать в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, туризме, в очень разных сферах и, конечно, в сфере коммуникаций, в направлении реализации новых инициатив. С удовлетворением констатировали также рост интереса болгарских предпринимателей к расширению экономических возможностей в Армении. Речь и о членстве Армении в ЕАЭС, о новой площадке сотрудничества Армения-ЕС, и о возможностях, которые предоставляют создающиеся в стране свободные экономические зоны.

Мы обоюдно отметили важность расширения культурных связей и поощрения культурных контактов. Считаю нашим нравственным долгом питать и укреплять идущую из глубины веков дружбу армянского и болгарского народов. Кстати, господин Радев, я очень рад, что Вы выразили желание посетить Центр креативных технологий «Тумо». Я преисполнен надежды, что визит пройдёт впечатляюще, порождая новые идеи сотрудничества.

Мы, несомненно, затронули также проблему Нагорного Карабаха. В этой связи я отметил, что для нас чрезвычайно важна поддержка нашими партнёрами процесса, который протекает в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что созвучно также с общеё позицией ЕС. Мы считаем важным, что рамочное соглашение РА-ЕС закрепляет полноценную поддержку ЕС деятельности сопредседателей Минской группы и предлагаемых ими принципов урегулирования», - отметил Серж Саргсян.

Армянский лидер оценил встречу с президентом Болгарии как плодотворную. «Мы будем иметь возможность в течение дня, а также завтра вновь поговорить о развитии наших отношений и, конечно, выражаю надежду, что армяно-болгарский политический диалог и многоотраслевое сотрудничество, благодаря уже созданным предпосылкам, ещё больше расширятся и разовьются. Я также подтвердил своё приглашение господину Президенту осенью принять участие в предстоящем в Республике Армения саммите Франкофонии, и, конечно, с большой радостью принял приглашение господина Президента посетить дружественную Болгарию», - отметил он.

Президента Республики Болгария Румена Радева, в свою очередь, подчеркнул, что взаимоотношения между Болгарией и Армении не просто традиционно хорошие, но прежде всего дружеские, «потому что между двумя нашими народами есть глубокие исторические и культурные связи, симпатия и взаимное уважение, также как общность судьбы».

«Цель моего визита не только в том, чтобы активизировать находящиеся на высоком уровне политические контакты, но также для обсуждения развития сотрудничества во всех сферах, представляющих интерес. Нам важно, чтобы в ряде направлений мы имели определённый прогресс. Для этого в составе нашей делегации есть много представителей как из делового сообщества, так и из парламента. Наши народы ожидают от нас более тесного и плодотворного сотрудничества. Мы обязаны им этим и поэтому сегодня мы здесь, чтобы развивать взаимодействие», - отметил Радев.

Он сообщил, что в ходе переговоров с президентом Саргсяном они обсудили двусторонние отношения, выразили удовлетворение по поводу устойчивости болгарско-армянских экономических отношений в течение последних десяти лет. «Но, в то же время, мы считаем, что товарооборот неудовлетворителен. Мы можем довести его до более высокого уровня и ещё больше расширить сферы. Хочу с удовлетворением сказать, что мы сегодня с утра начали работать: представители малых и средних предприятий и работодатели уже работают друг с другом, и насколько мне известно, достигли договорённости в июне провести в городе Бургас большой бизнес форум, на котором будут присутствовать предприниматели наших двух стран. Во время этого визита будет подписан меморандум между организациями работодателей двух стран, что является большим прогрессом», - отметил президент Болгарии.

«Мы с Президентом Республики разделяем общую позицию, что наши страны имеют стратегическое значение, следовательно, мы должны эффективно использовать это наше значение, использовать наличие многомодельного коридора по направлению Персидский залив - Чёрное Море в деле развития наших взаимоотношений. В этой связи приветствую идею господина Саргсяна организовать встречу министров транспорта всех заинтересованных в этом вопросе стран. То есть, нужно использовать все имеющиеся транспортной и других сферах возможности коммуникации, чтобы развивать наши экономические взаимоотношения. Очень важным считаю подписание соглашений, особенно, подписанное со стороны министра труда и социальных вопросов соглашение о трудовой миграции. Остальные соглашения также очень важны, что означает новый уровень наших взаимоотношений, модернизацию. Также очень важны документы, подписанные в сфере культуры и также в вопросе секретной информации», - продолжил Радев.

По словам болгарского лидера, София приветствует подписанное Арменией с ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, «потому что это даёт большую возможность, чтобы между экономиками наших двух государств ещё больше развивались экономические отношения и взаимовыгодное взаимодействие».

«Мы поговорили также о проблеме Нагорного Карабаха, которая важна не только для Армении, но и для всего региона. Я хочу подчеркнуть, что Болгария объявила одним из самых важных своих приоритетов в ходе председательства вопрос Восточных Балкан. Но Болгария привержена выполнению программы Восточного партнёрства, в деле развития Черноморского региона и развития Кавказа.

Хочу отметить, что у нас очень хорошие взаимоотношения также в сфере образования и культуры. То, что мы сегодня с Вами обсудили, господин Президент, придаст новую энергию этим отношениям.

И в конце хочу напомнить, что армянская община в Болгарии не только сохранила свою национальную самобытность, но также довольно хорошо и эффективно интегрирована в общество Болгарии, представлена в культурной и научной жизни. Это живой мост между двумя нашими государствами, который мы должны укреплять. Вновь выражают благодарность Вам за тёплый приём, и глубоко верю, что этот визит явится новым импульсом для наших двусторонних отношений и будет взаимовыгодным», - заявил президент Болгарии Румен Радев.