Армен Саргсян: «Мои оценки по многим вопросам отличаются из оценок АНК»

Номинированный правящей Республиканской партией Армении (РПА) кандидат на пост президента Армении Армен Саргсян встретился с членами внепарламентской оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» (АНК). Во встрече также приняли участие заместители председателя АНК Левон Зурабян и Арам Манукян.

Примечательно, что сразу после встречи партия АНК распространила заявление, отметив, что во время встречи с Армен Саргсяном они говорили о «сфальсифицированном конституционном референдуме 2015 года», а также о «сфальсифицированных парламентских выборах», и передали Армену Саргсяну, что его участие, даже в качестве кандидата в президенты, «будет рассматриваться как легитимация этих незаконных действий».

На вопрос Радио Азатутюн, разделяет ли он убеждение АНК, Армен Саргсян ответил так: «У нас были открытые, довольно конфиденциальные обсуждения. Мои оценки по многим вопросам отличаются от их оценок. Есть вопросы, по которым, похоже, у нас есть общее мнение. Думаю, что эти отношения будут продолжены».

Следует отметить, что лидер АНК Левон Тер-Петросян не принимал участия во встрече. На вопрос Радио Азатутюн, планируется ли его встреча с лидером АНК, первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, Армен Саргсян ответил там: «Полагаю, было бы правильно говорить о такой встрече, если моя кандидатура будет выдвинута, если я буду избран, может, после этого, конечно, я с удовольствием встречусь и с первым президентом Республики Армения, и со вторым».

На вопрос, разделяет ли он озабоченность, в частности, оппозиционной парламентской фракции «Елк» о том, что законами власти пытаются урезать те немногие полномочия, которыми по новой Конституции будет наделен будущий президент страны, Армен Саргсян ответил, что он не участвует в законотворческом процессе. «Я просто являюсь гражданином Армении и в настоящее время послом Армении в Великобритании. Я с интересом слежу за всем этим, но к работе будущего президента, независимо от того, буду ли это я или кто-то другой, я отношусь в более широком смысле, потому что можно руководить, управляя, а можно руководить, ведя за собой. Для управления, естественно, надо иметь рычаги, а вести за собой можно идеей, программой, видением и так далее. Президент республики не только может иметь все это, но и имеет большие рамки полномочий по нынешней Конституции», - отметил Армен Саргсян.

На уточняющий вопрос, нет ли у него, тем не менее, беспокойства в вопросе ограниченности полномочий, Армен Саргсян ответил так: «На данный момент у меня есть повод подумать и обдумать».

Что касается его окончательного решения, то Армен Саргсян сказал, что оно будет озвучено во время его следующей встречи с действующим президентом Сержем Саргсяном.