Армен Саргсян встретился с представителями внепарламентской оппозиции

Номинированный правящей Республиканской партией Армении (РПА) в качестве кандидата на пост четвертого президента Армении Армен Саргсян в рамках встреч с политическими силами страны также встретился с представителями внепарламентской оппозиции.

Как сообщила пресс-служба партии «Наследие», в конце прошлой недели посла Армении в Великобритании Армена Саргсяна принял председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян «для всеобъемлющего и откровенного частного обсуждения его [Армена Саргсяна] предстоящего решения относительно кандидатуры на пост президента Армении».

«Ованнисян пожелал доктору Саргсяну долгих лет служения своей Родине и нашему народу», - говорится в сообщении.

На завтра намечена встреча Армена Саргсяна с правлением партии «Наследие».

Также кандидат в президенты от РПА Армен Саргсян встретился с членами партии «Армянский национальный конгресс» (АНК). Среди принимающих участие во встрече были также заместители председателя АНК Левон Зурабян и Арам Манукян. Об этом Радио Азатутюн сообщил руководитель офиса Армена Саргсяна Асмик Петросян.

Петросян также отметила, что лидер АНК Левон Тер-Петросян не принял участия во встрече, однако такая встреча запланирована на ближайшее время.

Напомним, что в субботу Армен Саргсян встретился с представителями ряда внепарламентских сил, в частности с членами Социал-демократической партии Гнчакян (СДПГ), членами Центрального комитета партии Рамкавар-Азатакан и представителями Демократической партии во главе с Арамом Саргсяном.

Также в конце прошлой недели Армен Саргсян посетил Степанакерт, где встретился с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном. Представитель официального Степанакерта заявил, что руководство Нагорного Карабаха положительно оценивает кандидатуру Армена Саргсяна на пост президента Армении.

Напомним, что выборы четвертого президента Армении должны состояться в Национальном собрании Армении 2 марта.