Обзор прессы за 10 февраля

В центре внимания армянской прессы внутриполитические развития, а также последние воинственные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева по карабахскому вопросу.

Газета «Жаманак» пишет: «Лидер парламентской фракции блока «Царукян» Гагик Царукян, на вопрос об отношении к кандидатуре Армена Саргсяна на пост президента Армении, сказал, что мнение и позицию блок представит после встречи с ним. Самое примечательное в ответе Царукяна, однако, было то, что он намекнул на отдельную встречу с Арменом Саргсяном. Интересно, а у Армена Саргсяна есть желание встретиться с Царукяном лично помимо встречи с фракцией?»

В связи с последними воинственными заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева по карабахскому вопросу корреспондент газеты «168 жам» побеседовал с российским политологом Алексей Малашенко, который отметил, что воинственная риторика была основой алиевской власти. По мнению политолога, поскольку у Алиева нет никакой серьезной политической или экономической программы, чтобы предъявить ее обществу, ему необходимо отвлечь внимание общества внешними вызовами, в данном случае карабахским конфликтом, который является главным вопросом внешнеполитической повестки Азербайджана. Политолог не считает, что это означает, что после переизбрания Ильхам Алиев «прибегнет к действиям».

Редакционная статья газеты «Аравот» посвящена Константинопольскому патриархату Армянской апостольской церкви. Редактор издания пишет: «Вопрос вокруг Константинопольского патриархата, который длился несколько месяцев, разрешился в пользу ставленника турецкой власти Арама Атешяна. Однако несколько примечательных моментов для армянской истории все же в этом процессе было. Во-первых, это то, что мы, армяне, не едины, не можем коллективный интерес поставить выше личного. Даже в такой авторитарной стране как Турция, если вся армянская элита Константинополя имела бы одно мнение, вряд ли стало бы возможным навязать на армянскую сторону какое-либо неприемлемое решение. Во-вторых, это то, что как в Турции, так и везде власти предпочитают иметь дело с местным князьком с ограниченными умственными способностями. Понятно, что Константинопольский патриарх не может открыто заявить, что Османская Турция совершила геноцид по отношению к армянам. Но предыдущие патриархи, в том числе де-юре продолжающий занимать этот пост архиепископ Месроп Мутафян находили гибкий дипломатический способ обойти этот вопрос. А Арам Атешян не обходит эту тему, а довольно лицемерно толкает вперед тезисы турецкой пропаганды».