Армянские спортсмены вступят в борьбу на Зимних Олимпийских играх с 13 февраля

На 23-х Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане Армению представляют три спортсмена: лыжники Микаел Микаелян и Катя Галстян, и горнолыжник Ашот Карапетян.

Армянская команда уже нескольких дней находится в Пхёнчхане. Спортсмены адаптируются к месту соревнований, временному поясу, проводят последние тренировки перед стартом.

Как Радио Азатутюн сообщили из Национального олимпийского комитета Армении, первой из армянских атлетов в Пхёнчхане выступит Катя Галстян в лыжном спринте. Произойдет это 13 февраля в 12:30 по ереванскому времени. В тот день, в 13:05 по ереванскому времени, Микаэл Микаелян выступит в той же дисциплине. Оба этих спортсмена также будут соревноваться в 10- и 15-километровых лыжных гонках свободным стилем, соответственно, 15 февраля в 10:00 и 16 февраля в 10:00 по ереванскому времени.

Третий спортсмен из Армении Ашот Карапетян начнет свои выступления позже. Сначала он примет участие гигантском слаломе 18 февраля (в 05:15 по ереванскому времени), а затем в специальном слаломе 22 февраля (в 05:15 по ереванскому времени).