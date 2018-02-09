Могерини после встречи с Мамедъяровым говорила о карабахской проблеме

Евросоюз ожидает, что стороны карабахского конфликта останутся привержены достигнутым договоренностям и активизируют переговорный процесс. Сегодня в Брюсселе об этом заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после встречи в министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«Возобновление встреч на уровне президентов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве является важным развитием, и мы хотели бы, чтобы стороны соблюдали свои договоренности, касающиеся интенсификации переговорного процесса и ослабления напряженности на линии соприкосновения. Статус-кво, по нашему мнению, неустойчив. Этот конфликт не имеет военного решения, он должен быть урегулирован политическим путем, в соответствии с нормами международного права. И мы вновь выражаем нашу поддержку усилиям и предложениям Минской группы ОБСЕ», - сказала Могерини.

В свою очередь, Эльмар Мамедъяров заявил, что карабахская проблема - это самый большой вызов для Азербайджана. А в связи с урегулированием Мамедъяров вновь упомянул четыре резолюции Совета Безопасности ООН, в которых содержится призыв «вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана».

«Мы признаем, что конфликт должен быть урегулирован, и это урегулирование, прежде всего, должно основываться на территориальной целостности моей страны, о чем говорится в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН. Им должны следовать все государства-члены», - сказал министр иностранных дел Азербайджана.

Ранее в интервью французскому изданию Le Journal Du Parlement Мамедъяров выразил недовольство Минской группой ОБСЕ и заявил, что Азербайджан ожидает от сопредседателей более решительных и действенных шагов. «Необходимо оказать политическое и дипломатическое давление, чтобы вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана, - сказал глава МИД Азербайджана, подчеркнув: - После этого уже можно будет достичь прогресса в переговорном процессе».

В интервью французскому изданию Мамедъяров также отметил, что сейчас в переговорах наблюдается интенсивность, ясность и логическая очередность, уклонившись от представления дополнительных подробностей.

Помимо карабахской проблемы на встрече с министром иностранных дел Азербайджана европейская сторона также подняла вопросы, касающиеся демократии и защиты прав человека.