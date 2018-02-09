Кандидат в президенты от правящей партии встретился с оппозиционной фракцией

Кандидат в президенты от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Саргсян сегодня встретился с членами оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход»), несмотря на то что последние заранее заявили, что не будут голосовать за его кандидатуру на выборах, которые пройдут в Национальном собрании 2 марта.

После встречи кандидат от правящей партии сказал журналистам, что провел с оппозиционными депутатами открытую, профессиональную дискуссию и удовлетворен ею.

«Я четко знаю, что фракция «Елк» заявила, что будет голосовать против. Я, конечно, уважаю их решение, но это не значит, что если я буду избран президентом, то с ними работать не буду, наоборот», - сказал Армен Саргсян.

Примечательно, что после этой встречи глава фракции «Елк» Никол Пашинян в беседе с журналистами отказался сообщить подробности о встрече, всего лишь перечислил вопросы, которые они обсудили с Арменом Саргсяном.

«Как он относится, в частности, к изменению системы помилования, мы поинтересовались также вопросами, связанными с избирательными взятками, его уровнем информированности. Уточнили его позицию по вопросу «1 марта». Я считаю некорректным оглашать его ответы», - отметил Никол Пашинян.

Добавим, что после встречи с «Елк» Армен Саргсян встретился с председателем Национального собрания Ара Баблояном, а затем отправился в Нагорный Карабах.