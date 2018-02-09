Выдвижение Сержа Саргсяна кандидатом на пост премьер-министра обострит внутриполитическую ситуацию - Пашинян

Если Серж Саргсян решит выдвинуться кандидатом на пост премьер-министра, это может привести к обострению внутриполитической ситуации в Армении. Об этом сегодня заявил глава оппозиционной фракции «Елк» (Выход») Никол Пашинян перед голосованием по законопроекту «О помиловании», согласно которому будущий президент будет только подписывать помилования после их представления со стороны премьер-министра.

Никол Пашинян, в частности, заметил, что его утверждения относительно премьерских амбиций Сержа Саргсяна так и не были опровергнуты представителями правящей Республиканской партии Армении (РПА).

«Во время обсуждения этих вопросов я, по сути, сделал утверждение о том, что у РПА де-факто есть внутреннее решение выдвинуть Сержа Саргсяна в качестве кандидата на пост премьер-министра, и это на самом деле не было опровергнуто. Я хочу еще раз констатировать: если Серж Саргсян, несмотря на свое обещание, решит выдвинуться на пост премьер-министра, это может резко обострить внутриполитическую ситуацию в Армении», - заявил Никол Пашинян.

Законопроект «О помиловании» был принят сегодня в первом чтении при поддержке нескольких членов фракции оппозиционного блока «Царукян».

Этот законопроект, а также поправки в закон «О Совете национальной безопасности», по мнению депутатов оппозиционной фракции «Елк», превращают Армению в страну с «суперпремьером», а пост премьер-министра подготавливается для Сержа Саргсяна. Фракция «Елк» проголосовала против обоих законопроектов.

Член фракции «Елк» Артак Зейналян заявил: «Полномочия даровать помилование по Конституции закреплены за президентом, однако по данному законопроекту, по сути, этот институт становится бессмысленным, а полномочия президента носят формальный характер».