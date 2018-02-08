Законопроект «О помиловании» подвергся резкой критике со стороны оппозиции

В Национальном собрании сегодня в первом чтении обсуждался проект закона «О помиловании».

По мнению члена фракции «Елк» Арарата Мирзояна, законопроект «О помиловании» - это еще один шаг на пути к суперпремьерской стране.

«Почему вы пытаетесь представить этот закон как процессуальную реформу правовой системы, когда очевидно, что это один из политических, системообразующих законов, посредством которого вы ведете Армению к суперпремьерской, закрытой, непублично управляемой системе, где премьер-министр якобы парламентской страны будет обладать гораздо более широкими полномочиями, чем даже были у президента согласно предыдущей Конституции», - заявил в Национальном собрании Мирзоян.

Согласно представленному правительством законопроекту, предложение о даровании помилования представившему прошение лицу либо об отказе в помиловании президенту представляет премьер-министр. Прошение сначала изучает созданная премьер-министром комиссия по вопросам помилования, заключение которой, однако, для премьер-министра носит консультативные характер.

Согласно проекту, в исключительных случаях премьер может представить президенту свое предложение без обсуждения этого вопроса в комиссии.

В еще действующих прежних регуляциях Конституции четко говорится, что помилование осужденным дарует президент республики. Между тем, положение измененной Конституции, вступающее в силу с 9 апреля, гласит, что президент республики решает вопрос о помиловании осужденных в случаях и порядке, установленных законом.

По мнению Эдмона Марукяна («Елк»), этим законопроектом право на помилование у президента, по сути, отбирается и передается премьер-министру.

На замечание Марукяна ответил представляющий законопроект заместитель министра юстиции Сурен Крмоян: «У президента полномочия не отбираются, потому что эти полномочия закреплены в Конституции. И механизм, на основании которого был написан закон, также определен по Конституции. То есть, 139-я статья предусматривает, что обязательно должен быть представляющий предложение орган, и в соответствии с этим было решено, что этим органом должен быть в случае парламентской республики премьер-министр РА, потому что он будет иметь коллективное мнение также посредством комиссии. И поэтому мы не думаем, что у президента отбираются полномочия».

Ответ, однако, не убедил Эдмона Марукьяна: «Если институт президента представлен таким образом, чтобы постепенно разными мнениями, разными законами, разными анализами по возможности его роль была снижена, возможно, во время конституционных изменений нам вообще не следовало предусматривать институт президента, был бы только премьер-министр. В чем был смысл? У меня сложилось впечатление, что начат процесс комплексного принижения института президента».

Руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян также затронул этот вопрос: «Серж Саргсян сейчас думает, что Армен Саргсян «каждый день Иштояна видел», скажем, королеву Англии, принцессу Бельгии, того, этого… и может быть, по ходу он начнет серьезно относиться к своему статусу главы государства. Поэтому Серж Саргсян говорит: ребята, давайте ему крылышки подрежем. В вопросе помилования… кто такой президент, чтобы миловать? Я скажу – помиловать или нет».

Президент, согласно проекту, может вернуть премьер-министру проект со своими возражениями, однако если они не будут приняты и проект указа вновь будет направлен президенту, то президент в трехдневный срок должен либо опубликовать указ, либо обратиться в Конституционный суд. В противном случае, представленный премьер-министром проект силой закона будет считаться принятым.

Оппозиционному депутату Геворку Горгисяну неясно, что президент будет оспаривать в Конституционном суде. «Кто-то был осужден за изнасилование. Премьер-министр, исходя из каких-то обстоятельств, решает, что он должен быть помилован. Да, можно, потому что, предположим, этот человек во время выборов дал нам голос. Или наоборот, не помилуем его, хотя есть прошение, потому что во время выборов он нам не дал голос. И идет с этим к президенту. Хотя премьер-министр решил помиловать, исходя из каких-то партийных интересов либо получив взятку в размере 1 млн долларов. Президент не хочет даровать помилование. Он должен обратиться в Конституционный суд. Вы можете мне сказать, что будет оспариваться в Конституционном суде? Изнасиловал он или нет? Или противоречит ли изнасилование Конституции?… Вы представили какую-то ненормальную модель и говорите: нет, решает президент».

Председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Грайр Товмасян сказал, что ему ясно, какой вопрос может оспариваться в Конституционном суде: «Начиная от злоупотребления усмотрением, и даже тот закон, который установлен, вопрос его конституционности в рамках этого спора может стать предметом обсуждения».

Оппозиционеров также беспокоил другой вопрос. Эдмон Марукян заявил, что указы президента о помиловании должны быть публичными.

«Например, в том же королевстве Бельгия, которая является демократической страной, или в подобной нам Грузии, или в ряде других стран зафиксировали, что не публикуют эти указы именно с целью не сковывать этим президента», - отметил Сурен Крмоян.

Марукян на это ответил: «Вы приводите пример Бельгии, но я не думаю, что в Бельгии во время выборов людям обещают, что тот или иной осужденный будет помилован, если отдаст свой голос за Республиканскую партию».

Помилование, согласно проекту, даруется в случае подачи прошения. Это право дано каждому лицу, осужденному за преступление, после вступления приговора в законную силу.