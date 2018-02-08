«Азербайджан демонстрирует свое пренебрежение по отношению к странам-сопредседателям» - глава МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, которые прибыли в Ереван в рамках регионального визита.

Как передает пресс-служба МИД Армении, сопредседатели проинформировали о состоявшихся в Баку встречах.

«Министр иностранных дел Армении и сопредседатели обсудили вопросы, связанные с принципиальным соглашением, достигнутым в ходе январской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове и касающимся расширения возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - отмечается в сообщении.

Эдвард Налбандян обратил внимание сопредседателей на тот факт, что, «в отличие от сопредседателей и Армении, Баку до сих пор так и не сделал никаких заявлений об этом соглашении и о том, когда будет готов к его осуществлению».

«Странная память у Баку: запутавшись в паутине своих выдуманных фальсификаций, они предают забвению соглашения, достигнутые за месяц до этого и ранее, о которых не раз объявляли сопредседатели, но в то же время с извращенными интерпретациями они вспоминают документы двадцатипятилетней давности, на которые сопредседатели, по известным причинам, даже не ссылаются», – отметил глава МИД Армении.

«Проинформировав сопредседателей Минской группы ОБСЕ о вчерашнем убийстве армянского военнослужащего в результате грубейшего нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны на линии соприкосновения, Эдвард Налбандян подчеркнул, что даже присутствие сопредседателей в регионе не удерживает Баку от свойственных ему провокационных действий. Тем самым Азербайджан демонстрирует свое пренебрежение по отношению к странам-сопредседателям.

Коснувшись заявлений Баку о том, что Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании карабахского конфликта, министр иностранных дел Армении отметил, что слова должны быть закреплены действиями: договоренности, достигнутые на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, должны быть выполнены, предложения сопредседателей по урегулированию конфликта должны быть приняты в качестве основы для переговоров, для продвижения вперед на этой основе», - отмечается в сообщении МИД.

Планируется также встреча посредников с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Из Еревана сопредседатели отправятся в Степанакерт, чтобы встретиться с представителями местной власти.

Вчера в Баку Шефер, Попов и Висконти встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, согласно сообщению Министерства обороны Нагорного Карабаха, вчера, 7 февраля, около 13:50, на боевом посту одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированных на южном направлении, смертельное ранение вследствие выстрела со стороны ВС Азербайджана получил 20-летний военнослужащий Армии обороны Айк Размикович Калантарян.