«Будущие изменения, ожидаемые в Армении и Азербайджане, не имеют отношения к карабахскому конфликту»

Активизируются ли переговоры по Карабаху после предстоящего в апреле изменения системы государственного правления в Армении и досрочных президентских выборов в Азербайджане? Отвечая на этот вопрос, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян сегодня заявил, что для достижения реального прогресса в процессе урегулирования необходимо реализовать договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге.

Напомним, что, согласно этим договоренностям, в частности, предусматривается создание механизмов укрепления доверия на линии соприкосновения.

9 апреля истекает срок полномочий президента Сержа Саргсяна, и Армения должна перейти к парламентской форме правления, в которой исполнительную власть возглавит премьер-министр. А три дня назад президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому досрочные президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля, что на полгода раньше очередных президентских выборов.

«Если мы говорим о реальном прогрессе в переговорном процессе, то это предполагает реализацию мер, предусмотренных Венским и Санкт-Петербургским соглашениями. Для всех очевидно, что без этого, без атмосферы доверия двигаться вперед почти невозможно», - заявил Шаварш Кочарян.

По словам заместителя министра иностранных дел Армении, переговоры по Карабаху не должны увязываться с решением Алиева провести президентские выборы в Азербайджане на полгода раньше. Между тем, некоторые эксперты высказали мнение о том, что лидер Азербайджана спешит завершить президентские выборы, чтобы летом активно заниматься карабахским вопросом.

В этой связи Шаварш Кочарян отметил: «Я не думаю, что Азербайджан является той страной, для которой важны выборы. Исход выборов там всегда предопределен, поэтому я бы в первую очередь связывал выборы в Азербайджане с их внутренними отношениями. Разумеется, внешние факторы также учитываются, и если есть внутренняя борьба за власть, то любая информация о том, что противоположная сторона в этой внутренней борьбе может иметь некоторую поддержку от других государств, конечно же, может также иметь свое влияние», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства Армении.

Сегодня в Ереван прибывают сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю Шеффер (США), Игорь Попов (Россия) и Стефан Висконти (Франция). В армянской столице запланированы их встречи с президентом Сержем Саргсяном и министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном. Сопредседатели также посетят Степанакерт для встречи с карабахскими властями. Вчера в Баку Шеффер, Попов и Висконти встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сегодня Шаварш Кочарян сказал, что результаты этих встреч будут обнародованы в заявлениях, которые распространят как стороны, так и посредники, после чего «мы сможем дать соответствующие комментарии». Заместитель министра иностранных дел Армении, тем не менее, посоветовал сравнить предстоящие заявления и зафиксировать, что сказали сопредседатели, что сказала Армения и что сказал Азербайджан.