Иоаннисян: Рейтинговая система является наиболее важным вопросом, связанным с избирательным законодательством

Одним из наиболее важных вопросов избирательного законодательства является рейтинговая система, которая, по словам представителя гражданского общества, координатора общественной организации «Союз информированных граждан» Даниэла Иоаннисяна, открывает двери в парламент для местных авторитетов.

Хотя в Армении в ближайшее время не ожидается общегосударственных выборов, некоторые из представленных в парламенте сил выразили желание изменить избирательный порядок. Так, накануне АРФ «Дашнакцутюн» и блок «Царукян» предложили отказаться от этой системы выборов, подчеркнув, что это антидемократический порядок, который также способствует распространению явления избирательной взятки.

Иоаннисян, который представляет организацию, наблюдающую за проведением выборов, в беседе с Радио Азатутюн также выразил свою озабоченность в связи с рейтинговой избирательной системой.

«Люди по понятной, известной всем причине хотят отдать свой голос за какого-то местного авторитета, таким образом, автоматически голосуя и за партию, которая его выдвинула, часто не понимая этого», - отметил Иоаннисян.