«Я не говорил - ходите пешком» - премьер в парламенте затронул вопрос подорожания топлива

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня в парламенте заверил, что он не советовал гражданам «ходить пешком» в связи с подорожанием бензина и газа.

Сегодня во время правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата фракции АРФ «Дашнакцутюн» Арменуи Кюрегян, премьер-министр затронул вопрос повышения цен на бензин, сжатый газ и дизельное топливо, заявив, что подорожание этих трех видов топлива не повлияло на ценообразование, поскольку перевозки осуществляются не на бензине, а 75% автотранспорта в Армении используют газ, подорожание же газа – это тоже нехорошо, но не является новостью для граждан, так как и два года назад были такие же цены.

«Бензин не влияет на перевозки – ни людей, ни товаров. Никто не осуществляет перевозки на бензине. Как сказали наши коллеги, премьер-министр говорит: кто не хочет садиться в транспорт, пусть ходит пешком. Я такого не говорил. Что касается газа, то мы восстановили ту ситуацию, которая была в 2015 году, и мы с 2015 года долгое время были в этих отношениях, и цены на транспорт были такими же. Дизель - лучшее условие для бизнеса, который работает в поле НДС. Подорожание возможно в сельском хозяйстве, мы это субсидируем», - заявил Карен Карапетян.

Депутат от АРФД задала еще один вопрос: не является ли причиной роста цен на топливо тот факт, что импортом этих товаров занимаются всего три компании, которые, кстати, занимаются также розничной продажей. Кюрегян поинтересовалась, почему не пытаются расширить рынок, позволив и другим компаниям, например «Бритиш Петролиум», прийти в Армению?

Премьер на это ответил, что это не связано с политикой правительства и обусловлено привлекательностью рынка. «Не секрет, что наш рынок довольно мал и не привлекателен для крупных игроков», - сказал Карапетян.

Говоря о вопросах, связанных с инфляцией, премьер-министр вновь подчеркнул, что в Армении показатель инфляции составляет всего 2,6%, что является «самым низким показателем в регионе», а зафиксированный экономический рост на уровне 7,7% является «самым высоким в регионе, в СНГ и даже в Европе».

Депутат оппозиционного блока «Елк» Эдмон Марукян задал вопрос, касающийся инвестиций, напомнив, что премьер-министр год назад призвал Диаспору прийти в Армению и вложить инвестиции. Марукян поинтересовался: каков результат, особенно учитывая, что смысл призыва состоял в том, чтобы провозгласить новые изменения в Армении?

«Я действительно призывал к этому. Статистику того, насколько на это откликнулись, мы представим вам в течение этого месяца», - ответил глава правительства.

На следующий вопрос Марукяна о том, какие возможные опасности существуют в контексте введенных в отношении Москвы американских санкций в связи с предположительно ожидаемыми из России инвестициями, премьер ответил: «Прежде всего, не все инвестиции - из России, а если вы хотите конкретные примеры программ, думаю, это не та трибуна, программ много».

Отметим, что премьер-министр сегодня ответил на вопросы лишь двух депутатов. В ходе продлившегося около полутора часов правительственного часа на вопросы депутатов в основном отвечали другие члены правительства.