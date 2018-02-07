Кубок чемпионата мира по футболу впервые привезен в Армению

Трофей гражданам Армении сегодня представил чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции, бывший футболист мадридского «Реала» Кристиан Карамбё.

«Это дает всем детям возможность осуществить свою мечту. И я хочу призвать капитана - Генриха Мхитаряна играть со своей национальной командой и приобрести уверенность для того, чтобы в следующий раз преодолеть отборочный этап Кубка мира. Приехав сюда, мы надеемся, что дадим толчок распространению футбола в Армении, и, конечно же, будет возможность сыграть в турнире ФИФА», - сказал он.

Турне золотого кубка чемпионата мира по футболу по разным странам мира впервые состоялось еще в 2006 году. В первый раз кубок объездил 29 стран, дав более чем 175 тысячам болельщиков возможность с ним сфотографироваться. В 2010 году трофей побывал в 84 странах, а в 2014 году - в 90 странах, позволив сфотографироваться с ним более чем миллиону фанатов.

Турне кубка мирового футбольного первенства 2018 года началось с России. В мае этого года турне завершится, за это время золотой трофей объездит 91 город.

К золотому кубку приставлена специальная охрана. На площади Свободы в Ереване образовались очереди. Армянские любители футбола собрались, чтобы увидеть кубок и сфотографироваться на его фоне.

«Впечатления очень хорошие, поскольку в Армении происходит беспрецедентное событие», - в беседе с Радио Азатутюн сказал один футбольный болельщик.

«Я бы хотел, чтобы Мхитарян с нашей командой удостоился этого кубка, а я бы, стоя рядом, фотографировался», - добавил другой болельщик.

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу пройдет впервые в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.