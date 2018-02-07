С завтрашнего дня на дорогах будет задействован мобильный радар скорости с фотокамерой

В то время как многие водители почти ежедневно жалуются на установленные по всему городу датчики контроля скорости, дорожная полиция предупреждает, что очень скоро начнет применять более современное устройство.

С 8 февраля на дорогах будет задействован мобильный радар скорости с фотокамерой.

На вопрос Радио Азатутюн, разве не достаточно уже имеющихся 178 радаров контроля скорости, заместитель начальника дорожной полиции Армен Хачатрян ответил: «Если бы было достаточно, число аварий не увеличилось бы».

«Статистика дорожно-транспортных происшествий за 2018 год и анализ этих статистических данных показывают, что значительная часть дорожно-транспортных происшествий с жертвами происходит вследствие нарушения режима скорости. Кроме того, наше предыдущее изучение также показало, что если имеются стационарные фотографические устройства контроля скорости, в зоне действия этих устройств дорожно-транспортные происшествия не происходят», - отметил Хачатрян.

Он представил некоторые статистические данные: только по данным за январь этого года, было 36 жертв вследствие 28 дорожно-транспортных происшествий. Предварительные изучения, по словам полицейского чиновника, показывают, что в 11 случаях не соблюдался режим максимально допустимой скорости движения. По словам Хачатряна, по сравнению с прошлым годом в этом году число жертв вследствие дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 30 человек.

«Неиспользование дополнительных средств просто неприемлемо», - заключил замначальника дорожной полиции.

Новое устройство будет установлено в автомобиле, оно незаметно будет курсировать по городу и штрафовать нарушающих правила водителей. Высокопоставленный сотрудник полиции подчеркивает, что цель скрытой работы заключается в том, чтобы заставить водителей быть законопослушными всегда, а не только в зоне действия стационарных видеокамер.

Пока будет работать только один мобильный радар контроля скорости с фотокамерой, в дальнейшем, по словам Хачатряна, «только в случае необходимости их число увеличится».

«Надеюсь, этой необходимости мы не почувствуем, наши водители отрезвятся», - добавил он.

После установки датчиков контроля скорости значительная часть водителей жалуется на то, что целью этих устройств является не регулирование дорожного движения, а полный грабеж населения. Они убеждены, что и мобильное устройство будет преследовать ту же цель.

«Прежде всего, власти должны были создать все удобства, чтобы можно было избегать нарушений, а затем переходить к штрафованию водителей», - в беседе с Радио Азатутюн выразил мнение руководитель общественной организации «Друг водителя» Сергей Каграманян, заявив, что с финансовой точки зрения это, возможно, решает серьезный вопрос, однако на практике дорожное движение от этого не станет лучше.

По утверждению Каграманяна, опыт показывает, что применение штрафа влияет максимум на 20 процентов водителей. Между тем, те, кто игнорировал видеокамеры и двигался со скоростью, превышающей предельно допустимую скорость, продолжат в том же духе, и не важно, сколько контролирующих устройств будет установлено - одно или сто, считает руководитель общественной организации «Друг водителя».

Замначальника дорожной полиции Армен Хачатрян разделяет озабоченность всех водителей, более того, предлагает свой метод бойкотирования штрафов: «Тех, кто утверждают, что это грабеж, а грабителем является дорожная полиция, я призываю бойкотировать этот грабеж, не допуская нарушений правил дорожного движения».