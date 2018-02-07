Бензин и дизельное топливо подорожали еще на 10 драмов

Уже около 5 дней на рынке топлива бензин марки Regular продается по цене 450 драмов за литр, а широко используемое в сельском хозяйстве дизельное топливо – по 460 драмов за литр.

За этот год это уже второй, а с конца прошлого года и до сих пор – уже третий случай, когда на данном рынке заметна непрерывная инфляция.

Радио Азатутюн попыталось выяснить причину подорожания у крупных импортеров. Один из них – компания «Флэш», которая занимает 33-35% рынка. Владелец компании Барсег Бегларян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что повышение цен им также невыгодно, поскольку они не могут конкурировать с рынком газа и теряют покупателей.

Бегларян также подчеркнул, что еще год назад, когда обсуждался новый Налоговый кодекс, они предупреждали правительство о том, что в результате изменения налоговых ставок будет невозможно избежать инфляции.

Говоря о причинах подорожаний, владелец «Флэш» отметил, что причиной в первую очередь являются изменившиеся с 1 января налоговые ставки, а подорожание на 10 драмов уже после начала года связано с ростом мировых цен.

«Учитывая покупательную способность наших граждан, мы, используя наши ресурсы, сохраняли старые цены примерно до 15 числа, за счет наших ресурсов. Но затем мы постепенно подняли цены. На самом деле, даже в нынешние цены мы не укладываемся, очень трудно работать с этими ценами. Потому что мировые цены беспрецедентно выросли», - сказал он.

Бегларян не исключил, что цены в ближайшее время могут повыситься. «Опять-таки это зависит от мировых цен», - добавил он.

Другой крупный игрок на этом рынке - компания «Си-Пи-Эс», у представителей которой, однако получить комментарий не удалось.

Пока топливо дорожает, в Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК ) все еще проводят изучения. Начальник отдела анализа ГКЗЭК Гнел Алавердян сказал, что в данный момент они пока ничего не могут сказать о том, было ли последнее подорожание результатом злоупотребления или оно действительно оправдано. «Мы потребовали от хозяйствующих субъектов документы. Речь идет об импорте в январе и феврале 2018 года, чтобы понять, какие компоненты изменились, которые могли привести или не привести к этим ценовым изменениям», - сказал он.

Мировые цены на нефть действительно выросли, однако непрерывные подорожания на рынке жидкого топлива в Армении экономист Ваагн Хачатрян связывает с жесткой налоговой политикой.

По его словам, повышение акцизного налога - это еще не все, правительство в этом году планирует собрать в бюджет примерно на 100 млрд драмов больше налогов, а «единственным способом является повышение потребительских цен».

«Правительство в этом году также ожидает получить около 2 млрд драмов только в результате повышения акциза на бензин. И наш государственный бюджет испытывает серьезные проблемы как в плане сбора доходов, так и вообще в плане обслуживания государственного долга. Вот почему у нас происходит повышение цен на важнейшие виды товаров, в число которых входят бензин, дизельное топливо, а также сжатый газ… прибавьте к этому еще табак и алкоголь», - сказал экономист.

Напомним, даже премьер-министр Карен Карапетян предложил водителям найти альтернативу подорожавшему бензину, заменив его на газ.

В беседах с Радио Азатутюн водители, однако, заявили, что необоснованное подорожание на 10 драмов бьет по карману всех граждан.