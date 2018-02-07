Оппозиция считает, что законопроект правительства приведет к «тотальной республиканизации» в общинах

Правительство представило в Национальное собрание законопроект «О межобщинных объединениях», согласно которому такое объединение могут создавать советы старейшин общин на добровольной основе или правительство в установленном законом порядке.

Согласно проекту, созданному на добровольной основе объединению делегируются полномочия главы общины, установленные для решения обязательных вопросов общин-членов, а также полномочия советов старейшин общин.

Член оппозиционной парламентской фракции «Елк» Артак Зейналян предупреждает, что данное положение противоречит Конституции.

«Говорят, что объединение общин – это не новая община, это не орган местного самоуправления. Если это не государственный орган или не орган местного самоуправления, то Национальное собрание не имеет права уполномочить этот орган, не являющийся государственным органом, принимать нормативные правовые акты», - сегодня заявил Артак Зейналян.

По словам представителя фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Хосрова Арутюняна, суть межобщинных объединений заключается не в получении полномочий местного самоуправления, а в обеспечении их реализации. Как объяснил он, общины могут объединять свои силы, например, для создания общего водоснабжения или для вывоза мусора, но право на принятие нормативных правовых актов по данному законопроекту также закреплено за органом местного самоуправления.

«Когда мы говорим о передаче полномочий совета старейшин, возможно, это является причиной путаницы. Но мы должны согласиться с тем, что Конституция исключает, чтобы кроме органов местной власти были другие органы местного самоуправления», - заявил Хосров Арутюнян.

Оппозиционные фракции «Елк» и «Царукян» сегодня заявили, что они выступают против законопроекта, потому что, по их мнению, целью создания межобщинных объединений является «тотальная республиканизация» общин.

«Главы общин часто являются членами РПА или сторонниками правящей партии. Большинство членов совета старейшин также поддерживают [РПА] или являются членами Республиканской партии. Иными словами, у нас будут межобщинные объединения, в которых будут руководители общин-республиканцы и один совет старейшин», - заявила представляющая фракцию «Елк» Мане Тандилян.

Член фракции «Царукян» Наира Зограбян добавила: «Сейчас вы пытаетесь создать политическую монополию Республиканской партии в общинах, чтобы переместить любимое вами стабильное большинство также на платформу общин».