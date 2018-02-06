Швейцария сожалеет, что армяно-турецкие протоколы не были претворены в жизнь - Доминик де Бюман

Швейцария может лишь сожалеть о том, что армяно-турецкие протоколы не были претворены в жизнь, заявил председатель Национального совета Швейцарии Доминик де Бюман сегодня на встрече с журналистами в Национальном собрании Армении.

«Геополитическая ситуация в течение последнего десятилетия быстро меняется. Швейцария может лишь сожалеть о том, что эти протоколы не претворяются в жизнь, но также по-прежнему придерживается убеждения, что только мирный процесс может обеспечить мир на всем Кавказе. Я считаю, что те изменения, которые произошли в Армении и Швейцарии после состоявшихся парламентских выборов, придадут новый импульс процессу установления мира», - сказал Доминик де Бюман.

Почти 9 лет назад, в октябре 2009 года, именно в швейцарском Цюрихе, во многом благодаря посредническим усилиям этой страны, были подписаны армяно-турецкие протоколы, предусматривающие установление дипломатических связей и развитие двусторонних отношений между Арменией и Турцией. Однако эти протоколы так и не были ратифицированы парламентами двух стран.

Президент Армении в сентябре этого года с трибуны ООН заявил, что в условиях отсутствия прогресса в вопросе ратификации протоколов Армения весной 2018 года объявит эти протоколы «аннулированными».

Спикер парламента Армении Ара Баблоян сегодня на совместной пресс-конференции поспешил добавить, что Армения не выдвигала предварительных условий для нормализации отношений с Турцией, в то время как Анкара решила выдвинуть предусловия, увязав подписание протоколов с урегулированием карабахского конфликта.

Сегодня ранее в своем выступлении в Национальном собрании, касаясь вопроса урегулирования карабахского конфликта, Доминик де Бюман отметил: «Народ Нагорного Карабаха, как и другие народы, имеет право самостоятельно решать свою судьбу, а решение проблемы возможно путем переговоров».

«Армения вовлечена в процесс урегулирования в рамках ОБСЕ, и любое нарушение режима прекращения огня должно быть зафиксировано и документировано, чтобы международные правовые инстанции могли обратиться к этому вопросу и в случае необходимости также противодействовать этому. Такие механизмы должны существовать не только в Армении. Подобные механизмы должны действовать в случае конфликтов, чтобы предотвратить возобновление войны», - сегодня на пресс-конференции заявил Доминик де Бюман.

На вопрос о том, как в Швейцарии относятся к перспективе того, что с апреля этого года президент Армении Серж Саргсян может стать премьер-министром страны, а также к критике со стороны армянской оппозиции, заявляющей, что Саргсян по истечении второго президентского срока не намерен оставлять власть, Доминик де Бюман ответил: «Каждая страна обладает своим институциональным суверенитетом. Швейцария последовательна в вопросе сохранения верховенства демократии, однако она никогда не может позволить себе вмешиваться во внутренние дела другой страны».

Сегодня утром парламентская делегация Швейцарии посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида армян 1915 года в Османской Турции.

Ломиник де Бюман отметил, что Армению впервые посещает подобная делегация парламента Швейцарии. «Это укрепление предыдущих этапов в армяно-швейцарских отношениях и начало нового этапа», - сказал он.

Делегация Национального совета Швейцарской Конфедерации прибыла в Армению по приглашению председателя Национального собрания РА Ара Баблояна и проведет здесь ряд встреч до 8 февраля.