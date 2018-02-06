Право на помилование «дано» новому премьер-министру

Оппозиционные депутаты считают представленный в парламент законопроект «О помиловании» неконституционным, утверждая, что власть тем самым пытается «забрать у президента и передать будущему премьер-министру право на помилование».

Член фракции «Елк» Эдмон Марукян и член фракции «Царукян» Геворк Петросян указывают на 135-ю статью Конституции: «Вопрос о помиловании осужденных решает президент в установленных законом случаях и порядке».

«Формально мы провозглашаем, что точку в вопросе помилования ставит президент, но прежде чем ставить эту точку, знаки препинания в переносном смысле ставит президент», - сказал Петросян.

«Обсуждение вопроса прошений о помиловании, подготовка проектов полностью происходят в правительстве… Президенту просто представляют готовые проекты решения, чтобы президент подписал их. Но Конституция гласит, что президент дарует помилование», - добавил Марукян.

Согласно представленному правительством законопроекту, проект о помиловании или отказе в помиловании лица, осужденного за преступление, президенту представляет премьер-министр. Прошение о помиловании сначала изучает созданная премьер-министром Комиссия по вопросам помилования, заключение которой, однако, для премьер-министра носит чисто консультативный характер. Более того, согласно проекту, в исключительных случаях премьер-министр может представить проект президенту без его направления на изучение комиссии.

«Премьер-министру отдана по закону главная роль. Премьер-министр получает прошения о помиловании, обсуждает и сразу предлагает президенту помиловать или нет. То есть, это полномочие также по закону у президента по большому счёту забирают», - отметил Эдмон Марукян.

«Не может быть такого механизма, при котором президенту республики давалось бы единоличное, исключительное право без какого-либо предложения или ходатайства просто самостоятельно решать, кому даровать помилование», - возразила вице-спикер парламента Арпине Ованнисян, представляющая правящую партию.

Ованнисян считает звучащую критику неуместной. По ее словам, оппозиционеры не полностью цитируют Конституцию. Представленный проект, по ее мнению, полностью вытекает из Основного закона. «Вы правы, в статье 135 Конституции говорится о помиловании со стороны президента республики в установленных законом случаях и порядке, о решении вопроса дарования помилования. Но в статье 139 той же Конституции говорится, что вопрос о том, кто должен представлять предложение или ходатайство, должен регулироваться законом», - сказала она.

Геворка Петросяна также беспокоит тот факт, что в проекте неясно, кому и исходя из каких обстоятельств может быть даровано помилование. По словам оппозиционного депутата, это позволит премьер-министру проявлять дифференцированную позицию в вопросе дарования помилования. «Во время предыдущих выборов было много случаев, когда люди якобы были осуждены за избирательные нарушения и прочее… А поскольку они совершали эти фальсификации ради властей, то были помилованы. Но может ли то же самое произойти внезапно с представителями оппозиции и их сторонниками?.. То есть, у нас должна быть политика», - сказал он.

Согласно документу, президент может вернуть проект со своими возражениями, однако если они не будут приняты, то в трехдневный срок он должен опубликовать указ или обратиться в Конституционный суд. В противном случае, представленный премьер-министром проект силой закона будет считаться принятым.

«В Конституционный суд он не может обратиться, это уже очевидно, потому что нет предмета спора. В случае законов иначе. В случае закона он может обратиться, заявив, что закон антиконституционный. Но обратиться и сказать, что Погоса хотят помиловать, я против, а они вновь настаивают на помиловании, но я против и обращаюсь в Конституционный суд? Что должен сказать Конституционный суд, каков предмет спора?» - привел пример Эдмон Марукян.

Арпине Ованнисян признает, что в этой части пробел в законе существует, но заверяет, что в этом направлении уже ведутся работы: «Ключ к решению проблемы на самом деле находится именно в той сфере, относительно которой мы собираемся представить предложение. То есть, уточнить критерии политики помилования, в связи с их несоответствием закону президент республики сможет на четких основаниях оспаривать их в Конституционном суде».

Проект закона «О помиловании» уже получил положительное заключение комиссии по государственно-правовым вопросам. В ближайшие дни он будет включен в повестку дня внеочередного заседания НС.