Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибывают в регион

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проведут первые в этом году переговоры в регионе. Встречи запланированы в Баку, Ереване и Степанакерте.

Сегодня в Азербайджан прибывают российский и французский сопредседатели группы - Игорь Попов и Стефан Висконти.

Примечательно, что американский сопредседатель Эндрю Шофер прибыл в Азербайджан 3 февраля. Там в селе Масазыр Апшеронского района он встретился с вынужденными переселенцами.

В этом селе для них построили квартал, в котором проживают 760 семей перемещенных лиц.

Во время встречи сопредседателя сопровождал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Азербайджанские аналитики отмечают, что в истории деятельности Минской группы ОБСЕ редко бывало, чтобы кто-то из сопредседателей до присоединения коллег прибывал в регион с отдельной повесткой.

Основные встречи сопредседателей в Баку запланированы на завтра. А 8-9 февраля международные посредники уже в Ереване будут встречаться с руководством Армении. Кроме того, сопредседатели также посетят Степанакерт, где выслушают точку зрения властей Нагорного Карабаха.