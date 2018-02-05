АРФД требует от правительства инклюзивного, качественного роста

«В Армении нет прогресса с инклюзивными, качественными показателями», - так представитель АРФ «Дашнакцутюн» прокомментировал распространенное на днях Бюро АРФД и Верховным органом АРФД в Армении заявление и, в частности, привлекшее в нем наибольшее внимание предложение о том, что «темпы развития страны АРФД не удовлетворяют».

«Первая проблема - это то, что также указано в программе деятельности нашего правительства: у нас нет инклюзивного роста, который отличается от экономического роста или экономической активности, - пояснил ответственный офиса экономических исследований АРФД Сурен Парсян. - Инклюзивный рост представляет собой сочетание качественных показателей. То есть, сокращение бедности, снижение поляризации доходов, рост производительности, увеличение продолжительности жизни и т. д. Это очень важные показатели, которые обеспечат инклюзивный, качественный рост нашей экономики».

По словам Парсяна, помимо экономики не обеспечиваются также те социальные и экологические показатели, к которым стремится АРФД. Согласно официальной статистике, показатель экономической активности Армении в 2017 году был высоким - 7,7%, однако граждане не ощутили изменений в своей жизни, уверен представитель АРФД.

«И здесь очень важно, что у нас высокий уровень поляризации доходов, и этот рост должен быть очень эффективным, то есть чтобы каждый получил свою долю», - отметил Парсян.

Тем не менее, АРФД, входящая в правящую коалицию с Республиканской партией Армении, считает взятый правительством Карена Карапетяна курс правильным и эффективным, но в некоторых сферах ожидает других подходов.

«В частности, состояние антимонопольной политики. Правительство не должно ограничивать свою политику только упрощением и улучшением налогового и таможенного администрирования. Оно должно осуществлять конкретную экономическую политику, чтобы на отдельных экономических рынках появлялись новые экономические субъекты. В нашем анализе мы затронули, в частности то, что в сфере продажи бензина и дизельного топлива в нашей стране должны действовать представители международных корпораций, как в Грузии: там есть Shell, Lukoil, British Petroleum и другие международные корпорации, у которых есть сети автозаправочных станций, которые несколько раз в течение дня соперничает между собой по цене», - отметил представитель партии.

Тем не менее, в своем заявлении АРФ «Дашнакцутюн» также подчеркнула, что «по сравнению с прошедшими годами был зафиксирован беспрецедентный экономический рост, резко увеличился объем экспорта, существенно улучшилось налоговое и таможенное администрирование, бюджет 2017 года был перевыполнен, ряд инвестиционных проектов находятся в процессе реализации, есть признаки экономической активности в областях страны».

Секретарь парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Гагик Меликян уверен, что они выполняют предвыборные обещания: в прошлом году был обеспечен обещанный экономический рост, увеличились объемы экспорта, а налоговые поступления были превышены.

«Мы осуществляем очень важные и серьезные шаги, внося изменения как в налоговое, так и в таможенное законодательство, которые в основном способствуют активизации инвестиционного поля, и при этом налоговые поступления были перевыполнены. В основном это было сделано за счет сокращения теневой экономики и в основном за счет крупных хозяйствующих субъектов», - сказал он.

Тем не менее, налоговое бремя увеличилось: по новому Налоговому кодексу повысился подоходный налог для тех граждан, которые зарабатывают больше 280 тысяч драмов. По мнению Гагика Меликяна, так и должно быть.