Законопроект о формировании Совета безопасности в комиссии парламента подвергся жесткой критике

Проект закона о Совете безопасности сегодня вызвал споры в комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания Армении. Оппозиционеры назвали представленный правительством документ неприемлемым и антиконституционным. Депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян даже покинул зал заседаний.

В представленном правительством проекте предлагается создать Совет безопасности во главе с премьер-министром, который, по сути, заменит нынешний Совет национальной безопасности, возглавляемый президентом. Однако во вновь созданный орган не войдут президент, по Конституции считающийся главой государства, а также ряд других ключевых должностных лиц, таких как председатель Национального собрания, генеральный прокурор и председатель Конституционного суда.

Перед тем, как покинуть зал, Эдмон Марукян заявил, что законопроект содержит антиконституционное положение. «Здесь указано, что первый вице-премьер также является членом Совета безопасности. Такого должностного лица не существует по Конституции Республики Армения, статья 147 Конституции четко определяет состав и структуру правительства. Правительство состоит из премьер-министра, вице-премьеров и министров. Первый вице-премьер - это антиконституционная формулировка», - представил свою позицию Марукян.

А Геворк Петросян из оппозиционной фракции «Царукян» счел неприемлемым тот факт, что Совет безопасности будет состоять только из членов правительства. «Почему руководитель политического органа номер один в государстве, провозгласившем себя парламентским, то есть председатель Национального собрания не включен в состав Совета безопасности?» - задал он вопрос.

Глава постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Грайр Товмасян на это возразил, что в эту структуру не могут быть включены представители каких-либо других ветвей власти кроме исполнительной. «Совет безопасности по нашей Конституции – это орган исполнительной власти. Грубо говоря, Совет безопасности - это мини-правительство, с более узкими специалистами, и включение в этот орган кроме представителей органов исполнительной власти представителя какого-либо другого органа будет антиконституционным не только с точки зрения принципа разделения власти».

Совет безопасности во главе с премьер-министром, который будет создан в апреле, будет определять основные направления политики в сфере обороны, по предложению премьер-министра сможет обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, территориальной целостностью и неприкосновенностью границ Республики Армения.

В конце концов, комиссия дала законопроекту положительное заключение. В ближайшее время он будет включен в повестку дня пленарного заседания парламента.