«Елк» начнет сбор подписей в парламенте для созыва внеочередного заседания

Блок «Елк» завтра в Национальном собрании начнет сбор подписей за то, чтобы на следующей неделе созвать внеочередное заседание. На организованном сегодня в Ереване митинге оппозиционная сила объявила, что инициировала изменения в Налоговый кодекс, предлагая вернуться к прежним ставкам акцизного налога, чтобы восстановились действовавшие в прошлом году цены на бензин, дизельное топливо и газ для заправки автомобилей.

В пакете поправок блок «Елк» также предлагает отказаться от действующих с 1 января новых ставок подоходного налога.

Для созыва внеочередного заседания фракции, состоящей из 9 членов, необходимы 27 подписей. Если другой оппозиционный блок, «Царукян», также присоединится к этой инициативе, все равно необходимо участие депутатов фракции правящей Республиканской партии Армении для обеспечения кворума и проведения заседания.

Депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян не согласен с тем, что таким образом блок заводит борьбу с ростом цен и налоговым бременем в тупик.

Глава фракции Никол Пашинян под конец марша выступил с речью, заявив, что о следующем митинге они объявят, если увидят его необходимость.