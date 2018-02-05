Заруи Постанджян: Это преступление

В парке за памятником Александру Мясникяну в Ереване в выходные дни были с корнем вырваны деревья.

Руководитель фракции «Еркир цирани» Совета старейшин Еревана Заруи Постанджян сигнализирует о том, что вместо работ по благоустройству парка проводятся другие строительные работы.

«Это благоустраиваемая территория... Мы видим, что здесь были деревья, и теперь они уже вырваны с корнем. Теперь здесь ямы… Очевидно, что здесь собираются проводить другое строительство», - сказала она.

Напомним, что на заседании 26 декабря Совет старейшин Еревана обсудил и одобрил предложение благотворительного фонда «Семья Варданян» по благоустройству в преддверии 2800-летия Еревана парка, расположенного за памятником А. Мясникяну и охватывающего улицы Италии, Бейрута, Хоренаци и Григора Лусаворича.

«Это не благоустройство, это преступление, - сказала Постанджян. - Ничто не благоустраивают, наоборот, разрушают».

Ответственный компании, проводящей строительные работы, заверил Радио Азатутюн, что вместо вырванных деревьев будут посажены около 150 саженцев. Он исключил возможность того, что на территории планируется осуществление коммерческой деятельности.

В пресс-службе полиции Радио Азатутюн сообщили, что получили сообщение о случае уничтожения деревьев и в данный момент проводятся соответствующие проверки.