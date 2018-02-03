Обзор прессы за 3 февраля

В центре внимания армянской прессы тема будущего президента и премьер-министра.

В газете «Жоговурд» читаем: «В преддверии формирования нового правительства в апреле представители «Дашнакцутюн» пытаются говорить со своим коалиционным партнером, Республиканской партией Армении (РПА), языком шантажа с целью расширения своего присутствия во власти. Об этом свидетельствует заявление, принятое на последнем заседании Бюро и Верховного органа партии, в котором есть прозрачные намеки в адрес властей. При этом, заслуги приписываются «Дашнакцутюн», а вина за провалы возлагается на РПА». Издание указывает на то, что «Дашнакцутюн», в частности, говорит об упразднении рейтингового голосования на парламентских выборах.

Корреспондент газеты «Аравот» побеседовал с правозащитником Варданом Арутюняном по поводу полномочий будущих президента и премьер-министра. По словам Вардана Арутюняна, прежде чем сделать предложение Армену Саргсяну, Серж Саргсян обнародовал свое представление о качествах будущего президента. «Согласно этому представлению, будущий президент должен быть аполитичной фигурой, примерно как почетный пенсионер», - отметил он, подчеркнув, что в парламентской Армении с «супер премьер-министром» президент не будет играть какой-либо значимой политической роли.

О сроках ратификации соглашения Армения-ЕС корреспондент газеты «168 жам» побеседовал с депутатом Европарламента Чарльзом Теноком. Последний отметил, что не видит никакого особого затягивания процесса, поскольку для ратификации подобных соглашений всегда требуется время. «И больше времени требуется для Евросоюза, поскольку перед ратификацией все члены ЕС проводят соответствующую работу по оценке, что занимает определенное время. Бюрократия в ЕС также отнимает довольно много времени», - отметил он, добавив, что, по его мнению, все произойдет в срок.