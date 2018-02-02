Журналистские организации обеспокоены инициативой правительства

Журналистские организации и руководители СМИ обеспокоены вчерашним решением правительства, согласно которому одобрен проект закона «О структуре и деятельности правительства». Он, в частности, предусматривает проведение заседаний кабинета министров за закрытыми дверями. Согласно содержащимся в том же документе требованиям, члены правительства больше не смогут без разрешения премьер-министра представить подробности относительно обсужденных на заседании вопросов.

После утверждения проекта правительство в неотложном порядке направило его на обсуждение в Национальное собрание.

По словам председателя Ереванского пресс-клуба Бориса Навасардяна, власть решила закрыться от общественности, а причиной этого стало падение рейтинга этой власти.

«Я не исключаю, что это может быть связано с трансформацией системы управления, поскольку естественно, что когда полномочия премьер-министра увеличиваются, фактически, сравниваются по объему с полномочиями нынешнего президента, это предполагает, что на заседаниях правительства будут обсуждаться и решаться гораздо более серьезные вопросы, и в этом смысле они считают присутствие журналистов нецелесообразным», - сказал Радио Азатутюн Борис Навасардян.

По его словам, данное решение правительства - это шаг к ограничению возможностей СМИ в плане получения информации о деятельности исполнительного органа.

«В эту логику укладываются также различные ограничения утечки информации сверху. Мы уже видели заседания парламента, проводимые в более закрытом режиме, а также закрытые заседания комиссий, видели также проект изменений в закон «О свободе информации», который также предполагал более сложные процедуры получения информации, и это просто очередной шаг. Я бы не сказал, что это какое-то экстраординарное явление. Это всего лишь продолжение общей тенденции, инерции», - сказал Навасардян.

По словам председателя Союза журналистов Армении Сатик Сейранян, заседания правительства, по большому счету, многого журналистам не дают. «По сути, теперь немногое изменится, мы и сами понимаем, что еще до заседания правительства они приходили уже с принятым решением по тому или иному вопросу, и эти обсуждения, так или иначе, носили формальный характер. Журналистам оставалось лишь делать какие-то выводы из уже принятых решений», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Сатик Сейранян.

По ее словам, приняв этот закон, власть, фактически, вводит цензуру внутри самого правительства. «Меня больше беспокоит то, что член правительства не будет иметь права оглашать информацию без разрешения премьер-министра. Это означает, что внутри правительства будет внутренняя цензура, и работа журналистов в этом смысле усложнится, и они больше не смогут пригласить министра на интервью или попытаться получить какую-то информацию», - отметила Сейранян.

По мнению главного редактора «Сивилитас» Карена Арутюняна, это решение правительства имеет политический подтекст. «Перед предстоящими в апреле изменениями, когда уже ясно намечено, кто будет следующим премьер-министром, на все это нам следует смотреть в политическом контексте. Не только освещение правительственных заседаний ограничивается, но вообще ограничивается вход журналистов в здание правительства, в будущую резиденцию премьер-министра», - заметил главный редактор «Сивилитас».

По его словам, целью этого решения властей является ограничение возможностей журналистов, чтобы у них попросту не было физической возможности подойти к конкретному чиновнику и задать ему нежелательные вопросы.