Пока неясно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте после внедрения новой транспортной системы Еревана

Власти столицы обещают, что до конца года в Ереване либо уже будет внедрена новая транспортная система, либо в этом направлении уже будут предприняты предметные шаги.

Заместитель мэра Еревана Ваге Никоян сегодня заявил, что поскольку реформы являются масштабными, по срокам могут быть отклонения, но до сих пор все идет гладко.

«Желательно, конечно, чтобы к концу года у нас были введены в эксплуатацию автобусы, но я уверен, что если у нас к концу года все будет четко, договоры будут подписаны и автобусы будут на пути в страну, мы также будем считать, что с успехом достигли завершения», - отметил Никоян.

После внедрения новой транспортной системы, по словам вице-мэра, граждане будут дожидаться необходимого транспорта в среднем три минуты. Пассажироперевозки будут осуществляться быстрее, будут созданы специальные приложения, посредством которых люди будут узнавать, когда прибудет необходимый им транспорт. Ваге Никоян пообещал, что, независимо от того, какое количество транспорта сменит гражданин, чтобы добраться до пункта назначения, он будет платить один раз. Он подчеркнул, что это один из важных принципов, заложенных в основу данной системы.

Несмотря на это власти Еревана утверждают, что пока неясно, сколько, в конечном итоге, будет стоить проезд в общественном транспорте и как он будет рассчитываться.

«Вариантов много, и почасовой тариф, и в зависимости от маршрута. Существует много вариантов, в том числе основанных на международном опыте. Мы выберем из них, не будем создавать новую модель, но выберем ту модель, которая будет применима для Еревана», - пояснил Ваге Никоян.

Заместитель мэра сказал, что сейчас они завершают создание новой транспортной сети, что является самым важным, после чего уже перейдут к другим вопросам.

В данный момент точно известно, что новая транспортная система будет состоять исключительно из больших и средних автобусов. Вместо нынешних 2040 единиц транспорта будут эксплуатироваться 939 автобусов. Не будет владельцев маршрутных линий, а число маршрутов с нынешних 115 сократится до 42.

Кстати, за разработку этой системы городские власти заплатили международному консультанту 850 тыс. долларов.

«Мы планируем, что общественный транспорт в новой сети будет начинать работу в 6:45 утра, вместо 7 утра в действующей сети, а заканчивать в полночь вместо нынешних 11 часов вечера. По сути, мы увеличим время обслуживания на 1 час 15 минут», - отметил Ваге Никоян.

Он добавил, что, по результатам изучения пассажиропотока, самая высокая нагрузка наблюдается в период с 8 часов утра до 7 часов вечера, и именно на это время планируется самая высокая интенсивность транспортного обслуживания в Ереване, с частотою в 5 минут.

По словам вице-мэра, они пока не решили, у какой компании закупят автобусы. Он сказал, что знает о существующей озабоченности по поводу того, что на улицах Еревана могут курсировать 18-метровые автобусы, однако отметил, что их эксплуатация не вызовет проблем. «В советское время в Ереване эксплуатировались сдвоенные автобусы, если я не ошибаюсь, их длина составляла примерно 16,5-17 метров. Эксплуатация подобных автобусов на тех же улицах не должна вызвать каких-либо проблем», - сказал чиновник.

В новой сети на некоторых улицах Еревана для автобусов также будут выделены полосы движения. Будет модернизирован троллейбусный парк, а водидели будут работать посменно.

Внедрение новой системы обойдется примерно в 100 млн долларов. Никоян сказал, что они попытаются привлечь частную иностранную компанию, которая вложит инвестиции и будет эксплуатировать новую сеть, а если это не получится, то община Ереван возьмет кредит, переговоры по этому вопросу уже были проведены с Европейским инвестиционным банком.