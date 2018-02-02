Налбандян: Анкаре следует отказаться от опасного популизма своей политики отрицания

Вместо того, чтобы называть признавших Геноцид армян «популистами», Анкаре следует отказаться от опасного популизма своей политики отрицания. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, комментируя по просьбе Радио Азатутюн реакцию министра иностранных дел Турции на заявления президента Франции по Геноциду армян.

Напомним, Мевлют Чавушоглу назвал «популизмом» прозвучавшие в недавнем выступлении президента Франции тезисы относительно Геноцида армян, в связи с чем Эдвард Налбандян сказал: «В Турции не могут не осознавать, что процесс признания Геноцида армян необратим. Понятно, что проводимая Анкарой почти столетие политика отрицания провалилась, однако Турция все еще цепляется за стереотипы».

«Анкара не брезгует искажать не только исторические факты, но и нынешние реалии, в том числе искажая решения Европейского суда по правам человека. В открытом письме Международной ассоциации исследователей геноцида премьер-министру Турции справедливо указывается на то, что Геноцид армян широко задукоментирован в тысячах официальных документов Соединенных Штатов других стран, включая военных союзников Османской империи – Германии и Австро-Венгрии, свидетельствах дипломатов, миссионеров, а также переживших Геноцид, в многочисленных историографических и правовых исследованиях, даже в архивах военного трибунала Османской империи, - подчеркнул глава МИД Армении и продолжил: - Примечательно, что в числе многих других стран Германия и Австрия не только признали Геноцид армян, но и признали свою долю вины как союзники Османской империи в тот период».

«Международное сообщество неоднократно подчеркивало, что отрицание геноцида создает благодатную почву для повтора преступлений против человечности. Вместо того, чтобы называть признавших Геноцид армян «популистами», Анкаре следует отказаться от опасного популизма своей политики отрицания, проявить смелость и взглянуть в лицо собственной истории», – резюмировал Эдвард Налбандян.