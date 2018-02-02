Шармазанов: «Озабоченность, что проведение закрытых заседаний правительства является регрессом, не имеет ничего общего с реальностью»

Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА), заместитель председателя Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов считает излишним беспокойство оппозиции, которая считает, что проведение закрытых заседаний правительства является регрессом в плане демократии.

На пресс-конференции после заседания исполнительного органа РПА в четверг вечером Эдуард Шармазанов подчеркнул, что такая озабоченность не имеет ничего общего с реальностью.

«Существует международная практика. В самых демократических странах мира, таких как Германия, о которой никто не может сказать, что она не демократическая страна, и я не знаю более демократической страны, Великобритания, которая является одной из родин парламентаризма, плюрализма и свободы слова, Израиль, который также является государством, базирующимся на демократических ценностях, заседания правительства проходят в закрытом режиме».

По словам Шармазанова, любой законопроект, любая дискуссия в парламенте будет открытой. «Не будет закона, который будет принят парламентом без обсуждений. Эта озабоченность не только излишняя, но и, думаю, не имеет ничего общего с реальностью», - подчеркнул пресс-секретарь РПА.

Как ранее отметил министр юстиции Армении Давид Арутюнян, многие члены правительства чувствуют себя скованно от того, что заседания проходят публично, и в результате те обсуждения, которые должны были проходить во время заседания, проходят до или после него.

Между тем, член оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Эдмон Марукян считает, что это еще раз подтверждает, что «в результате конституционных изменений устанавливается авторитарное правление».