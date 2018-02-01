Армянским кинозрителям в основном понравился фильм «Смерть Сталина»

Вызвавшая большой шум комедия британского сатирика и режиссера Армандо Ианнучи «Смерть Сталина» демонстрировалась в армянских кинотеатрах всего одну неделю. В России, Беларуси, Казахстане и Азербайджане показ этого фильма был вообще запрещен.

Сотрудников ереванских кинотеатров удивил показ фильма «Смерть Сталина» в Армении. «Я думал, что и здесь показ не состоится, но есть много положительных откликов», - сказал один из них.

Один из посмотревших фильм граждан сказал, что то, что запрещено, интересно. «Основной посыл фильма понятен, - сказал гражданин и добавил: - Как фильм он очень слабый. Просто все фильмы о Сталине страшные, а здесь диктатора представляют как смешного клоуна. Главный страх властей заключается именно в этом, поэтому они его и запрещают. Если диктатора представят злым, ужасным, в этом они опасности не увидят».

«Когда цинизм в искусстве, он бывает более искренним и здоровым, чем цинизм в реальности», - отметил другой кинозритель.

«Я получил очень большое удовольствие от фильма, - поделился своими впечатлениями от просмотра еще один зритель и добавил: - Поскольку Армения берет фильмы из России, я бы хотел, чтобы у них был другой подход к кино, поскольку это просто сатирическая комедия. Мы все понимаем, что для людей, пострадавших от сталинских репрессий, это очень болезненная тема. Я предложил родителям посмотреть фильм вместе со мной, они просто не захотели, потому что не были готовы вновь пережить эти события даже в виде комедии».

Комедия рассказывает о событиях, последовавших за смертью Иосифа Сталина. В частности, в ней представлена начавшаяся после смерти «вождя» борьба за власть.

Напомним, Министерство культуры России сочло, что фильм не имеет ни исторической, ни художественной ценности, кроме того, в фильме «оскверняются» символы советской эпохи - гимн и ордена.

Кинокритик Раффи Мовсисян считает курьезным введение запрета на показ фильма в России. По его словам, учитывая художественную ценность фильма, он не стоил той шумихи, которая поднялась вокруг него. «Если бы было здоровое общество, оно должно было бы воспринять это как подарок со стороны Запада. Это также очень дорогостоящий фильм. Я не думаю, что Путин посмотрел его и решил, что фильм надо запретить. Это скорее результат внутреннего страха чиновников», - сказал кинокритик.

По словам этнографа Агаси Тадевосяна, если бы в Армении также запретили показ этого фильма, внутри общества возникло бы сопротивление, выросли бы антироссийские настроения. «Даже среди тех людей, у кого нет антироссийских настроений, из-за подобного рода вмешательств эти настроения усиливаются. Сегодня для них лучше, чтобы общество было, если не пророссийским, то, по крайней мере, нейтральным. Попробовали, хороший фильм: покажем, приедут, посмотрят, уедут. Но в России не могли этого разрешить, потому что Россия сама строит свою политику на этом, в отличие от Армении, где сталинизм не столь уж актуален для политики», - сказал Тадевосян.