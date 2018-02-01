По новому проекту закона предлагается сделать заседания правительства закрытыми

Правительство Армении сегодня утвердило проект закона «О структуре и деятельности правительства», в котором предусматривается, что заседания правительства станут закрытыми.

Предвидя, что этот законопроект станет предметом жарких дискуссий, представлявший этот вопрос на заседании кабмина министр юстиции Давид Арутюнян поспешил заявить, что, тем не менее, по решению премьер-министра часть заседания может проводиться публично, в присутствии СМИ.

Согласно проекту, без разрешения премьер-министра члены правительства не смогут представлять подробности о заседании. Министерство юстиции является одним из авторов законопроекта. Глава ведомства Давид Арутюнян сегодня поспешил заверить, что это не явлется ударом по демократии: заседания правительства проходят за закрытыми дверями даже в Германии и Великобритании.

«На самом деле, горячие дискуссии проходят вне заседания правительства. Я считаю, что, напротив, это демократический шаг», - отметил он.

Арутюнян заявил, что не знает такого правительства, где заседания проходили бы в открытом режиме.

Отметим, что в настоящее время заседания транслируются в прямом эфире для освещающих правительственные заседания журналистов.

По словам министра, многие члены правительства чувствуют себя скованно от того, что заседания проходят публично, и в результате те обсуждения, которые должны были проходить во время заседания, проходят до или после него. Чтобы обосновать свою точку зрения, министр привел пример отношений между мужем и женой: «Если вы в своей семье спорите со своей женой, это одно, а если при этом будет присутствовать третье лицо, ваш спор сразу приобретет другой оттенок».

По словам Арутюняна, их непринужденной работе мешают не только журналисты, но и любые лица, которые следят за заседаниями и не являются членами правительства.

Правительство в неотложном порядке направило этот законопроект на обсуждение в Национальное собрание.

По словам директора программ антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Варужана Октаняна, в демократическом плане это регресс, и оппозиция в парламенте должна бороться против этого проекта. «Могут быть и последующие шаги, и если так пойдет, культура прозрачности исчезнет», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Октанян.