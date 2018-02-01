По данным Нацстатслужбы, в 2017 году эмиграция продолжилась, число рождений снизилось

По данным, опубликованным Национальной статистической службой (НСС) Армении, в 2017 году эмиграция из Армении продолжилась, однако ее темпы замедлились.

Так, в 2017 году Армению покинули и больше не вернулись более 37,5 тыс. граждан, что почти на 30% меньше показателя 2016 года, когда число безвозвратно уехавших граждан превысило 55 тыс. человек.

Тем не менее, по данным НСС, темпы сокращения численности постоянного населения Армении остались неизменными: в этом году численность постоянного населения сократилось на 1300 человек, составив 2 млн 972 тыс. 900 человек.

Исполнительный представитель армянского офиса Фонда народонаселения ООН Гарик Айрапетян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что пока трудно говорить о причинах или продолжительности явления.

«Отрицательное сальдо эмиграции в этом году сократилось примерно на 20 тысяч. Это, думаю, достаточно хороший показатель. Конечно, нам еще нужно понять причины сокращения [числа эмигрировавших], но факт остается фактом: в этом году эмигрировало на 20 тысяч меньше, чем в прошлом году. Второй положительный показатель состоит в том, что соотношение полов снизилось еще на один расчетный показатель и составило 110. То есть, соотношение мальчиков и девочек со 115 (100 девочек - 115 мальчиков), которое у нас было 5 лет назад, снизилось и составило 110», - объяснил представитель ООН.

По его словам, были зафиксированы также отрицательные показатели. «Один из них - это абсолютное число рождений, которое в Армении сократилось почти на 3000. Причина не в том, что рождаемость снизилась, на одну супружескую пару и сейчас в среднем приходится 1,6 детей. Причина в том, что сократилось число молодых родителей, - сказал Айрапетян, связав снижение числа родителей со следующим обстоятельством: - Сейчас супружеского и репродуктивного возраста достигли те, кто родился в середине 1990-х годов. А в тот период в Армении был зафиксирован наименьший уровень рождаемости», - сказал Айрапетян.