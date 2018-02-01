Лавров: Рассчитываем, что ОБСЕ сможет оперативно реализовать договоренности об увеличении числа наблюдателей на линии соприкосновения
Россия рассчитывает, что ОБСЕ сможет оперативно реализовать достигнутые сторонами карабахского конфликта договоренности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, на совместной пресс-конференции с действующими председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано.
Лавров отметил, что в июне 2016 года лидеры Армении, Азербайджана и России достигли договоренности об увеличении числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения противостояших войск.
«С тех пор эта работа велась. По-моему сейчас стороны близки к согласованию конкретных параметров реализации этой договоренности. Мы рассчитываем, что ОБСЕ сможет ее оперативно ввести в действие», - сказал Лавров.
Глава МИД Италии, к которому с начала года перешло председательство в ОБСЕ, заявил, что Минская группа – не единственный формат урегулирования карабахской проблемы.
«Мы поддерживаем все, что делает Минская группа, в то же время, не считаем, что это единственный возможный формат», - сказал Анджелино Альфано.
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