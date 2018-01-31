Армен Саргсян: «Я Армению не покидал, я очень хорошо знаю Армению»

Кандидат на пост четвертого президента Армении от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Саргсян сегодня заявил, что никогда не покидал Армению, регулярно бывал на родине, общался с людьми.

На вопрос Радио Азатутюн, знает ли он о проблемах жителей Армении, он ответил, что знает, но не захотел о них говорить.

«Я часто бывал в Армении, ездил в села, проводил там встречи. Если бы Вы увидели меня на улице, но не узнали бы, поскольку когда я был премьер-министром, Вы, наверное, еще не родились, потому что вы очень молодо выглядите, - сказал Армен Саргсян и продолжил: - Я Армению не покидал, я очень хорошо знаю Армению. Другое дело, что есть поколение, которое меня не знает. Это две разные вещи».

Перед тем как принять окончательное решение касательно того, чтобы стать кандидатом в президенты от РПА, Армен Саргсян продолжает серию встреч с политическими партиями и общественными кругами. Сегодня он побывал в Ереванском государственном университете (ЕГУ), а затем посетил центр креативных технологий «Тумо». Ранее он провел встречи с депутатами парламентских фракций РПА и «Дашнакцутюн», а также с учеными в Национальной академии наук.

Сегодня на брифинге с журналистами он попросил не спрашивать его, когда он примет окончательное решение, поскольку все еще проводит встречи. Он уклонился от ответа на вопрос о том, что может заставить его отказаться от предложения стать кандидатом в президенты от РПА.

Сегодня в центре «Тумо» Саргсян особенно тепло общался с журналистами. Сначала он познакомился со всеми, побеседовал, затем пообещал, что после повторной встречи с Сержем Саргсяном, на которой он объявит о своем окончательном решении, встретится с представителями средств массовой информации и ответит на все их вопросы.

«Не сомневайтесь, если я приму решение после второй встречи с президентом республики, я буду регулярно встречаться с вами, беседовать и отвечать на все ваши вопросы. Но сейчас на многие ваши вопросы у меня нет ответа, потому что я нахожусь в рабочем процессе», - сказал он.

По словам Саргсяна, в ходе встреч в последние дни он сам задает вопросы людям, его собеседники позитивно высказываются о его выдвижении.

Ранее сегодня Армен Саргсян встретился с ученым советом ЕГУ. Как сказал ректор главного вуза страны Арам Симонян, они призвали своего бывшего коллегу согласиться и стать кандидатом в президенты. «Все выступавшие приветствовали его и выразили надежду, что он согласится стать кандидатом в президенты», - отметил Симонян.

Кстати, сотрудники безопасности ЕГУ впустили в здание

лишь представителей двух СМИ, остальным, в том числе Радио Азатутюн, вход в здание был запрещен. Ректор ЕГУ заверил, что не знает, кто отдал подобное распоряжение, и пообещал найти виновных.