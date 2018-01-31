Армен Саргсян не согласен с оценками о том, что по новой Конституции президент не играет определяющей роли

Кандидат в президенты от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Саргсян не согласен с звучащими оценками о том, что по новой Конституции президент не играет определяющей роли и эта должность является церемониальной.

Накануне в объемном интервью телекомпании «Шант» Армен Саргсян заявил, что у президента Армении будет гораздо больше полномочий, чем у президентов ряда европейских парламентских стран.

«Вопрос заключается не только в предложении: хочешь или нет, готов или нет, но также в том, если примешь предложение, что и как будешь делать. Все очень просто, другое дело, что люди дают оценки о том, что [эта должность] без власти или без полномочий, с чем я не согласен, потому что, если они внимательно прочтут Конституцию, то увидят, что это не какая-то ограниченная монархия, здесь больше полномочий, чем у президентов многих европейских парламентских стран. Также понятно, что установленные Конституцией границы, это те границы, за которые ты выйти не можешь. И понятно, что президент республики должен в сфере свой деятельности блюсти и букву, и слово Конституции. Однако, г-н Абрамян, мы с Вами очень хорошо знаем, что с теми же самыми буквами и словами можно составить разные предложения и выразить разные мысли», - сказал Саргсян.

Армен Саргсян не привел конкретных примеров того, как и в какой сфере президент может применить свои полномочия.

Напомним, хотя по новой Конституции президент является главой государства, однако первым лицом государства, по сути, является премьер-министр. Он вместо президента будет Верховным главнокомандующим Вооруженными силами. Премьер-министр также будет руководить Советом национальной безопасности. Вооруженные силы будут находиться в подчинении не президента, а правительства. Президент не сможет принимать решения об объявлении войны или установлении мира, внешняя политика государства также будет разрабатываться и осуществляться правительством.

Согласно уже опубликованному проекту закона, предлагается, чтобы новый премьер-министр пребывал в резиденции действующего президента по адресу проспект Баграмяна 26, а резиденцией четвертого президента стал Дом приемов правительства, расположенный на проспекте Маштоца.

В интервью Армен Саргсян в очередной раз опроверг утверждения о том, что в 1997 году оставил пост премьер-министра и уехал из Армении по причине разногласий с тогдашним министром обороны Вазгеном Саргсяном. Кандидат в президенты подтвердил официальную версию своей отставки: он был серьезно болен и ему была необходима операция.

«Я уехал в Лондон на лечение, и в аэропорту меня провожал Вазген Саргсян. Даже если бы сегодня Вазген Саргсян чудесным образом оказался рядом со мной и мы с ним вместе сказали, что это ложь, все равно нашлись бы «остроумные» люди, которые сказали бы, что мы теперь договорились и это очередная конспирация», - добавил он.

Армен Саргсян утверждает, что ни он, ни члены его семьи, ни его родственники не являются акционерами компании «Лидиан», эксплуатирующей Амулсарское золотоносное месторождение в Армении, он всего три месяца был членом консультативного органа совета директоров.

«Мои отношения с «Лидиан» были очень простыми. Будь то в Лондоне, Париже, Европе, где угодно… если есть компания, которая заинтересована в инвестировании в Армению, я всегда готов встретиться с ними, дать совет и так далее. Это не означает, что у меня есть или были дивиденды в какой-либо из этих компаний. Не было и нет».

Напомним, получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами.

На этой неделе Саргсян уже встретился с членами фракций РПА и «Дашнакцутюн». На следующей неделе он проведет встречи с оппозиционными фракциями «Елк» и «Царукян».

Выборы четвертого президента Армении состоятся в Национальном собрании 2 марта.