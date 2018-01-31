Обамеянг перешел в «Арсенал»

Габонский форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в лондонском «Арсенале».

Как сообщается на сайте английского клуба, сумма трансфера 28-летнего футболиста стала для «Арсенала» рекордной.

Британская пресса пишет, что сумма трансфера Обамеянга составила 56 млн фунтов стерлингов или более 79 млн долларов.

Прежде «канониры» никогда не платили за футболиста такую высокую цену.

В составе дортмундской «Боруссии» Обамеянг провел в Бундеслиге 144 матча, забив 98 голов, а с учетом всех турниров - 213 матчей, забив 172 гола. 28-летний габонский форвард в 2015 году был признан лучшим футболистом Африки.

Напомним, что на днях в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» перешел Генрих Мхитарян. 29-летний полузащитник сборной Армении играл вместе с Обамеянгом в «Боруссии» с 2013-го по 2016 год.

Ожидается, что тандем Мхитарян-Обамеянг станет для «Арсенала» продуктивным.

Вчера Генрих Мхитарян впервые вышел на поле в составе «Арсенала».

В выездном матче «Арсенал» со счетом 1:3 потерпел поражение от хозяев поля, «Суонси Сити».