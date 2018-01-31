Армен Саргсян: О том, кто может быть кандидатом в президенты, очень четко написано в законе

Кандидат на пост четвертого президента Армении от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Саргсян накануне прокомментировал легитимность своей кандидатуры в интервью местной телекомпании «Шант».

В соответствии с Конституцией, президентом Армении может быть избран только тот, кто последние шесть лет являлся гражданином Республики Армения и постоянно проживал на территории Республики Армения. Между тем, Армен Саргсян не проживал в Армении последние два десятилетия, являясь послом Армении в Соединенном Королевстве в 1998-2000 гг., а затем с сентября 2013 года по настоящее время.

«В этом случае нельзя использовать слово «легитимность». В данном случае мне было сделано предложение, и я думаю, что вопрос можно сформулировать следующим простым способом: позволяют ли Конституция и законы кому-то вроде меня, который сейчас стоит перед вами с историей своей жизни, имеет ли право кто-то вроде меня быть кандидатом в президенты? Это будет правильной формулировкой, - отметил Саргсян, продолжив: - Но спрашивать меня и с такой формулировкой также, полагаю, неправильно, потому что о том, кто может быть кандидатом в президенты, и что означают эти шесть лет, и в какой форме эти шесть лет считаются, очень четко написано в законе. И в правительстве, и в соответствующих органах, и в Национальном собрании есть соответствующие органы и специалисты, которые могут ответить на этот вопрос. Я думаю, что вопрос должен быть адресован им, и мы получим соответствующий ответ».

«Для меня предельно ясно: если ответ «да», и я решу, что готов служить Армении на посту президента республики, тогда я дам свое согласие. Если ответ «нет», то никакого вопроса нет», - заявил Армен Саргсян.

Напомним, получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами.

Выборы четвертого президента Армении состоятся в Национальном собрании 2 марта.