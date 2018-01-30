Армения пересмотрит Стратегию национальной безопасности

Настало время пересмотреть Стратегию национальной безопасности Армении, на состоявшейся сегодня встрече с руководящим составом Министерства иностранных дел отметил президент Армении Серж Саргсян.

Примечательно, что руководство страны намерено пересмотреть этот основополагающий с точки зрения обеспечения безопасности государства документ после апрельской войны 2016 года, когда высокопоставленные представители власти Армении не скрывали своего недовольства позицией, которую заняла Россия во время войны.

«Полагаю, настало уже время пересмотреть и актуализировать Стратегию национальной безопасности Республики Армения. Не случайно эту идею я выдвигаю и озвучиваю именно в Министерстве иностранных дел. Первоочередные вызовы национальной безопасности Армении касаются или, точнее, непосредственно взаимосвязаны с нашей внешней средой», - в своем выступлении в МИД сказал Серж Саргсян.

Нынешняя Стратегия национальной безопасности Армении была одобрена еще при бывшем президенте Роберте Кочаряне, 26 января 2007 года.

Хотя в своем сегодняшнем выступлении президент не пояснил, какие именно части документа подлежат изменению, однако после апрельской войны было много заявлений армянских политиков и аналитиков о том, что Ереван должен пересмотреть свои подходы в стратегии национальной безопасности.

В своей сегодняшней речи, касаясь карабахской проблемы, президент Саргсян сделал еще одно примечательное заявление: «Благодаря осуществленной за последние десять лет в процессе урегулирования последовательной работе, наши позиции значительно укрепились. И здесь хочу выразить благодарность всем участникам процесса, во главе с министром. Мы, конечно, смогли закрепить право на самоопределение как основополагающий принцип урегулирования конфликта».

По словам руководителя Армянского института по международным вопросам и вопросам безопасности Степы Сафаряна, апрельская война, безусловно, сыграла определенную роль в пересмотре Стратегии национальной безопасности, но документ будет пересмотрен также «в контексте внутриполитических событий».

«Серж Саркисян, по сути, во второй раз инициирует разработку Стратегии национальной безопасности тогда, когда есть проблема перехода власти. В 2007 году это были его амбиции стать президентом, а сейчас, хотя и не подтвержденные, но его мнения и прогнозы относительно того, чтобы стать премьер-министром», - сказал Сафарян.

По мнению аналитика, необходимость в пересмотре Стратегии национальной безопасности страны назрела давно: «Она назрела давно, тогда, когда в 2009 году был очевиден глобальный финансово-экономический кризис и его огромное влияние на Армению, тогда, когда президентские выборы 2008 года привели к серьезным потрясениям внутри страны, а в связи с этим также к серьезным посягательствам в зоне карабахского конфликта, тогда, когда другие подобные явления наблюдались в 2016 году в виде четырехдневной апрельской войны».