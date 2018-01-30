Армен Саргсян отметил важность внешнеполитической модели Армении по сближению как с ЕАЭС, так и с ЕС

Кандидат в президенты страны от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Саргсян сегодня провел встречу с руководством Национальной академии наук (НАН), а также директорами институтов.

Журналистам, которые в течение примерно двух часов в фойе на первом этаже здания НАН дожидались окончания встречи Армена Саргсяна с учеными, по окончании встречи дежуривший полицейский предложил покинуть помещение, поскольку, как он сказал, кандидат в президенты уже покинул Академию.

Журналисты ждали Саргсяна у главного входа, надеясь после встречи задать ему вопросы. В 16:00 он именно таким путем пришел на встречу, однако решил покинуть здание через другой выход. Позже выяснилось, что в здании Академии есть еще один вход с задней стороны.

Президент НАН Радик Мартиросян заверил журналистов, что незаметный для журналистов уход Саргсяна организовал не он. На вопрос одного из журналистов, как кандидат в президенты вышел из здания, он ответил: «На самолете…спрашивает: как… ногами, как обычно».

Перед тем как войти в здание академии, Армен Саргсян ответил всего на несколько вопросов журналистов. Некоторые вопросы, в частности, вопрос об эмиграции из Армении в период пребывания у власти Республиканской партии, он оставил без ответа. Саргсян заявил, что окончательное решение по поводу выдвижения его кандидатуры на должность президента пока не принял. «Позвольте мне продолжить встречи, и когда я закончу этап встреч и приму решение, вы будете одними из первых, кто узнает об этом», - отметил он.

Президент НАН заверил, что инициатива сегодняшней встречи с учеными принадлежала Армену Саргсяну. По мнению Радика Мартиросяна, нет ничего существенного, что могло бы помешать тому, чтобы Армен Саркисян принял предложение Сержа Саргсяна и стал кандидатом в президенты от Республиканской партии.

«Речь шла и об эмиграции, и о развитии нашей экономики. Г-н Саргсян отметил важность внешнеполитической модели нашей страны, того, что мы одновременно заключили договоры и с Евразийским союзом, и с Европейским союзом», - рассказал о встрече с кандидатом президент НАН.

На вопрос Радио Азатутюн, какое у него сложилось впечатление: видит ли Армен Саргсян долю вины власти в вопросе эмиграции, Радик Мартиросян ответил, что не может делать подобных заключений. «Он сказал, что в разных сферах нашей жизни мы должны хорошо работать, добиваться успеха, чтобы не было эмиграции», - добавил Радик Мартиросян.

На вопрос журналистов, какие надежды он связывает с Арменом Саргсяном, президент НАН ответил: «В каждом человеке мы должны видеть большую надежду, каждый человек своим делом, своей деятельностью должен содействовать развитию этой страны. Он стал профессором Кембриджского университета, затем он стал успешным человеком в бизнесе. Все это говорит о том, что он способен в любой сложившейся в жизни ситуации принимать такие решения, которые содействовали бы развитию».