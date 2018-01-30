Техутский рудник прекратил свою деятельность, работники недоумевают

Техутский рудник и запущенный в конце 2014 года горно-обогатительный комбинат прекратили свою деятельность по неизвестным для работников причинам.

Работники, которые с 12 января были отправлены домой, сказали Радио Азатутюн, что руководство не предоставило им никакой информации о том, когда возобновится производство или сколько им будут платить за месяцы простоя. Один из работников, который не захотел представиться, сказал, что взял очередной отпуск, чтобы ему заплатили по полной ставке, однако опасается, что через месяц либо не получит денег, либо получит незначительную часть зарплаты.

Горнодобывающая компания «Валлекс», эксплуатирующая техутское месторождение, в ответ на письменный запрос Радио Азатутюн сообщила, что работа прекращена с целью «планово-профилактического ремонта». В письменном ответе также отмечается, что «перерыв в работе может продлиться два месяца и более, так как за этот период нужно решить также задачу приведения технологических параметров вливающихся в хвостохранилище отходов в соответствие с новыми стандартами».

Однако работники компании сказали Радио Азатутюн, что прежде плановые остановки длились от двух недель до одного месяца.

Неизвестно, сколько из 1215 работников техутского рудника сегодня находятся в отпуске или в вынужденном простое. Начальник отдела информации и по связям с общественностью группы компаний «Валлекс» Тагуи Карапетян отметила, что компания проинформирует об этом, начиная с 1 февраля: планируется, что в это время еще одна группа работников компании также временно уйдет в вынужденный отпуск.

Экологи в последние дни неоднократно предупреждали о сложившейся в хвостохранилище Техута аварийной ситуации. Между тем, компания, которая считает эту информацию «лживой», заявляет, что в хвостохранилище никаких проблем нет, более того, они намереваются в ближайшие годы развивать комбинат и увеличить объемы добычи. В частности, в компании Радио Азатутюн сообщили, что в настоящее время дорабатывают соответствующий проект, после чего полный пакет документов будет представлен правительству.

Напомним, в августе прошлого года в селе Техут состоялось общественное обсуждение, в ходе которого компания представила программу удвоения объемов добычи. Жители сел Техут и Шног, которые утверждают, что из-за деятельности рудника терпят большой ущерб, высказались тогда против планов расширения. Однако в компании «Валлекс» считают, что общественность не была против, а «прозвучали отдельные опасения, которые могут быть приняты во внимание в ходе утверждения проекта».

Житель Шнога Левон Алиханян, который почти 10 лет ведет судебную тяжбу с компанией «Техут», дойдя вплоть до Европейского суда, говорит, что компания во время своей деятельности неоднократно нарушала свои обязательства. В настоящее время жители окрестных сел организуют очередной сбор подписей. «Мы проведем сбор подписей, отправим премьер-министру, чтобы отозвали лицензию. Эта организация получила лицензию, обманув правительство», - сказал Алиханян в беседе с Радио Азатутюн.

Не работающие в Техуте люди продолжают выражать недовольство, указывая на поврежденные вследствие происходящих на руднике выбросов сады. А работники рудника обеспокоены тем, что в случае его закрытия их семьи будут обречены на голод.