Педагоги жалуются, что у них удерживают в Фонд страхования военнослужащих больше 1000 драмов

Педагоги, у которых взимают в Фонд страхования военнослужащих больше 1000 драмов в месяц, утверждают, что это узаконенный грабеж.

Обратившиеся к Радио Азатутюн педагоги работают в нескольких местах, и на каждом рабочем месте с них удерживают по 1000 драмов.

Им известно, что если в течение одного месяца из их зарплат 1000 драмов были удержаны два или более раз, то они могут написать заявление, и деньги им будут возвращены максимум в течение двух дней. Но написанное на бумаге они не могут реализовать уже на протяжении многих дней, говорят, что наталкиваются на бюрократические препоны. Педагоги утверждают, что из Министерства обороны их посылают в Фонд, а из Фонда – в Налоговую службу, а ответ, полученный ими из Налоговой, по их утверждению, на ответ не похож.

«Я работала во всех областях республики, проводила переподготовку, и выходит, что я должна ездить из области в область, из села в село, чтобы собрать эти справки», - в беседе с Радио Азатутюн посетовала педагог Софья Овсепян.

Педагог Эрнест Аванесов добавляет: «Здесь есть тенденция ввести граждан в заблуждение. Они специально создали искусственные препятствия, чтобы гражданин устал, отчаялся и не стал добиваться возврата незаконным путем удержанных у него 1000 драмов. В рамках закона они пытаются организовать грабеж. Это грабеж, очередной грабеж. Это то же самое, как если бы кто-то вошел в чей-то дом, ограбил его, а затем сказал: иди принеси из кадастра справку, что это твой дом. Ты украл у меня, брат, ты и обязан что-то сделать. Я не просил, чтобы ты у меня удерживал сумму».

Хотя председателем Совета попечителей Фонда является министр обороны Виген Саргсян, тем не менее, в Минобороны Радио Азатутюн сообщили, что средствами распоряжается Фонд.

Начальник юридического управления Центрального банка Армении Варужан Аветикян, который также является директором Фонда страхования военнослужащих, в беседе с Радио Азатутюн сказал, что порядок возвращения сумм просто и доступно изложен на веб-сайте. Не принял он и жалоб на то, что процесс намеренно затягивается.

«Решением правительства установлена форма, она также представлена в нашем указателе. Я удивляюсь, что слышу подобное, - отметил Аветикян. – При этом, и Налоговая пошла навстречу: наши граждане могут получить в любой налоговой инспекции. У нас уже есть возврат выплат. Человек заплатил 80 тысяч, 68 тысяч ему вернули».

Порядок таков: если гражданин, работающий более чем на одном рабочем месте, хочет получить обратно удержанные у него два или более раза из разных источников выплаты, то должен взять у своего работодателя справку, отнести ее в Комитет госдоходов, оттуда в течение двух рабочих дней он получит справку о сумме, которая подлежит возврату, ее нужно представить в Фонд и максимум в двухдневный срок получить сумму.

Обратившиеся к Радио Азатутюн педагоги жалуются на то, что им приходится собирать столько справок, обивать пороги, чтобы получить обратно удержанные у них в обязательном порядке суммы. Они заявили, что разработчики закона и этого порядка даже не представили работодателям форму заявления. В Комитете госдоходов им ответили, что пока не могут предоставить форму справки, потому что нет утвержденной формы, а в Фонде говорят: когда принесете все бумаги, тогда получите деньги. Между тем, срок подачи заявлений истекает 28 февраля. У них есть опасение, что они не успеют собрать столько документов до этого срока.

В то время как педагоги жалуются, в Комитете госдоходов считают, что ничего сложного нет. Радио Азатутюн в Комитете сообщили, что гражданин может, представив соответствующие документы, в течение двух рабочих дней получить справку о размере выплаченных сумм.

Тигран Саргсян, который по совместительству работает в нескольких местах, на собственном примере доказывает обратное: «Гражданин написал заявление с просьбой предоставить справку для представления в этот Фонд и приложил к нему документы, [в ответном письме Маштоцкой налоговой инспекции] написали: возвратить, указав перечень документов. Начальник отдела ясно написал: указать перечень документов, а затем возвратить. Этот работник написал: возвращаю, и дал ссылку на закон, на основании которого возвращает. То есть, не выполнил распоряжение начальника отдела. То есть, гражданин должен изучить февральское решение N86 правительства, выяснить, что оно было изменено в ноябре 2017 года, затем найти изменения, найти перечень тех необходимых документов, который Налоговая была обязана указать при возвращении заявления», - рассказал Тигран Саргсян.

Сотрудники Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи не собираются выплачивать эти обязательные сборы в размере 1000 драмов, они оспаривают этот вопрос в суде. Руководитель офиса Артур Сакунц вообще против того, чтобы удерживались эти суммы. Он говорит, что это незаконный шаг. «Мы считаем, что сам по себе подобный подход с формулировкой «марочный сбор» является нарушением права собственности, потому что он абсолютно никак не обоснован, более того, те обоснования, которые были представлены в законе, не соответствуют Конституции. В случае этой выплаты государство должно предоставить выплатившему услугу. В данном случае гражданин не получает никакой услуги», - заявил правозащитник.

Обратившиеся к Радио Азатутюн педагоги считают неприемлемым также то, что сумма удерживается даже с членов семей погибших военнослужащих и военнослужащих, несущих в данный момент обязательную срочную службу. Они недоумевают: фактически, через те же бюрократические проволочки должны пройти и эти люди, чтобы доказать, что являются членами семей погибших военнослужащих или несущих служб военнослужащих-срочников, и получить свои деньги обратно.