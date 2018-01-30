Депутата Национального собрания Армении Никола Пашиняна пытались задержать в Италии. Руководитель оппозиционной фракции «Елк» («Выход») написал на своей странице в соцсети Facebook, что итальянская полиция сегодня «осадила» его гостиничный номер в Риме.

«Они пришли задержать меня. Оказывается, власти Армении ищут меня через Интерпол. С 2008 года они ищут и ищут, но так и не найдут», - написал Пашинян.

Напомним, что после поствыборных событий марта 2008 года Никол Пашинян был объявлен в розыск. В июле следующего года он предстал перед правоохранительными органами Армении, а в январе 2010 года был приговорен к 7 годам лишения свободы. Пашинян был освобожден в мае 2011 года по амнистии.

В 2012 году Никол Пашинян был избран, а в 2017 году переизбран депутатом Национального собрания Армении.

Сегодня позднее Полиция Армении выступила с разъяснением в связи с заявлением Никола Пашиняна о попытке его задержания в Риме.

«Сообщаем, что после того, как объявленный в розыск через Интерпол Никол Пашинян 1 июля 2009 года добровольно явился в Полицию, розыск в его отношении был прекращен. 21 июля 2009 года НЦБ Интерпола Армении направило соответствующее уведомление в Генеральный секретариат Интерпола о прекращении международного розыска в отношении Пашиняна, в свою очередь Секретариат представил соответствующие сведения всем странам-членам Интерпола», – говорится в сообщении Полиции РА.